En medio del conflicto mediático entre Deyvis Orosco y su primo Bill, Tommy Portugal habría reaccionado a esto, señalando que el ‘Bomboncito de la cumbia’ se estaría ganando la antipatía del público por mostrarse en contra de que su familiar crezca en la cumbia como él. Recordemos que Deyvis le mandó una carta notarial para prohibirle usar el apellido.



Tommy Portugal contra Deyvis Orosco



El cantante Tommy Portugal, en una reciente entrevista, dejó entrever que existe un notorio descontento hacia Deyvis Orosco, a raíz de las recientes acusaciones contra su primo Bill. Recordemos que el joven reveló que el ‘Bomboncito de la cumbia’ le envió una carta notarial en la que le prohíbe utilizar su apellido y cantar las canciones del grupo Néctar.

En esa misma línea, Tommy Portugal aseguró al diario Trome que esta mediática situación habría generado una percepción negativa hacia Deyvis Orosco por parte del público.



“No soy envidioso ni nada. Cada uno se hace su imagen; la gente por ahí le está agarrando antipatía porque se está manejando un poco mal, tal como las trabas que le está poniendo a su primo. Debería apoyarlo y ser consciente de que detrás de los músicos también hay seres humanos que tienen familia, así que no solo perjudica a una sola persona, sino a varias personas”, expresó el cumbiambero.



Tommy Portugal no tiene problemas en hablar sobre Deyvis



Por otro lado, Tommy Portugal aseguró que no tiene miedo si le llegan posibles represalias de Deyvis Orosco, señalando que solo ha hablado de él en pocas ocasiones y no hay ningún tipo de envidia entre ellos.

“Solo he hablado dos veces de Deyvis en toda mi vida, porque fueron dos veces que me enteré de que hizo un par de cosas en contra mía, pero nada más. Además, no tengo miedo a nadie. Estoy seguro de lo que hago y gracias a Dios que hay gente a quien le gusta mi trabajo. Me siento seguro de mi talento, de mi trabajo y de mi música, así que no tengo por qué tener miedo ni envidia a nadie”, aseguró.