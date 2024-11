Las peleas en el mundo de la cumbia siguen generando controversia, esta vez con declaraciones de Tommy Portugal contra Deyvis Orosco. En una reciente entrevista, el cantante acusó al líder de 'Néctar' de intentar obstaculizar su carrera musical y la de su primo, Bill Orosco, quien está buscando ganar notoriedad en el género.

Tommy Portugal arremete contra Deyvis Orosco y lo acusa de intentar sabotearlo

Tommy Portugal señaló que Deyvis Orosco no solo habría prohibido a su primo interpretar canciones de 'Néctar' y utilizar su apellido, sino que también habría interferido directamente en su propio trabajo al intentar bloquear una de sus canciones. "Saqué una canción que tuvo buena aceptación en redes sociales, pero luego el compositor me llamó para decirme que Deyvis le pidió que la bajen porque él quería cantarla", reveló el intérprete a El Popular.

El intérprete resaltó la importancia de la competencia sana en la música, mencionando que cada artista debería enfocarse en su trabajo y dejar que sea el público quien elija qué escuchar. "La competencia sana es clave. Uno debe dejar que el público decida. Lo que él hace ahora con su primo también lo ha hecho conmigo", expresó.

En las últimas semanas, las tensiones entre Deyvis y su primo Bill Orosco han estado en el centro de la polémica. Según Tommy Portugal, la actitud del 'Bomboncito de la cumbia' refleja un temor a perder terreno en el género. "Deyvis se siente el número uno, el rey de la cumbia, como siempre dice, pero no tendría por qué preocuparse de su primo. Quizá tenga miedo de que le quite trabajo o lo haga mejor que él", comentó. "Le está yendo muy bien, pero no entiendo por qué está metiendo cabe al resto de los cantantes", agregó.