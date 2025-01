Isabel Cajo, extrabajadora de Jorge Torres Saravia, vinculado al caso de la presunta red de prostitución, se pronunció por primera vez ante los medios y confirmó que fue víctima de un robo de celular en Magdalena. Este distrito publicó días atrás unos videos de vigilancia que desmentían su denuncia presentada ante la Policía.

"Debo informar a las autoridades, y especialmente a la Municipalidad de Magdalena, que no he faltado a la verdad. La persona que aparece en la grabación no soy yo. Lamento profundamente las tergiversaciones que se han generado en torno a mí. Solo pido, por favor, que dejen de atacarme. Ya no más burlas, no merezco lo que estoy viviendo. Todo esto es muy injusto, por favor", declaró para Willax.

En esa ocasión, la comuna presentó los registros de las cámaras de seguridad, los cuales contradijeron su versión de los hechos. Además, en un comunicado oficial, la Municipalidad señaló: “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno, como ha manifestado. Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y, posteriormente, acompañada de otra persona”.

Según el parte policial, Cajo relató que el 27 de diciembre del año pasado, mientras paseaba a su mascota y tomaba una fotografía, un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó de forma abrupta y le arrebató su teléfono móvil. El delincuente, según el acta, huyó en una motocicleta.

Congreso: ¿qué conexión tendría Isabel Cajo con Jorge Torres Saravia?

Según el semanario 'Hildebrandt en sus trece', Jorge Torres Saravia, señalado como el posible líder de la presunta red de prostitución en el Congreso, habría organizado reuniones en departamentos ubicados en Barranco y San Isidro, a las que asistían altos funcionarios y empleados del Legislativo.

La investigación periodística revela que testigos afirmaron que Isabel Cajo Salvador participó en estas reuniones, realizadas a principios de 2024. Posteriormente, Cajo comenzó a trabajar en el Área de Administración de Bienes del Parlamento, donde percibía un salario de S/3.974,63. Un mes después, se incorporó al despacho de la Oficina Legal y Constitucional, bajo la dirección de Torres Saravia, donde su remuneración ascendió a S/7.883,11, a pesar de no contar con un grado de bachiller ni haber completado sus estudios en la Universidad Garcilaso de la Vega.

Actualmente, Cajo Salvador, quien entre 2020 y febrero de este año vendía fotos y videos en OnlyFans, trabaja en la oficina del congresista Edwin Martínez, donde percibe un salario superior a S/7.000.