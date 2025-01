En una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, los congresistas Héctor Ventura y Juan Burgos protagonizaron un acalorado intercambio de palabras en el contexto de las investigaciones sobre una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Legislativo. La discusión se centró en la gestión de Burgos, presidente de la comisión, y su enfoque en las indagaciones.

Ventura, quien anteriormente presidió la Comisión de Fiscalización, expresó su descontento por la falta de manejo y transparencia de Burgos, especialmente por la omisión de informar sobre los contactos con miembros del Ministerio Público. "Nosotros estamos conversando con miembros del Ministerio Público; no le he querido decir, para ver cómo va a ser tomada esta investigación, porque definitivamente no vamos a permitir que el tema termine únicamente con el señor Jorge Torres Saravia. Queremos que llegue a las últimas consecuencias", afirmó Burgos.

Sin embargo, Ventura no se quedó callado y exigió claridad sobre las reuniones que Burgos ha sostenido. "Usted ha dicho algo importante, de que ya está conversando con personas del Ministerio Público. Entonces, señor presidente, esta es una comisión integrada por varios congresistas. Le pido que nos diga con quién está conversando porque es gravísimo que, sin saber nosotros de lo que usted está haciendo, nos tenga que decir qué avances está teniendo de las reuniones que ha tenido", increpó Ventura.

A raíz de estas exigencias, Burgos recordó la gestión anterior de Ventura al frente de la misma comisión, insinuando que su desempeño no fue del todo positivo. "No voy a dar detalles sobre su trabajo, no voy a calificarlo cuando fue presidente de la Comisión de Fiscalización", afirmó Burgos, lo que intensificó la tensión en el ambiente.

La discusión escaló cuando Burgos, visiblemente molesto, respondió a Ventura: "Usted viene a escuelearnos, usted nos está faltando el respeto". A lo que Ventura replicó: "¿En qué momento he faltado el respeto, señor presidente? Se está dejando escuelear por personas que están al costado".