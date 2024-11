El reconocido cantante Tommy Portugal ha revelado una serie de tensiones con Deyvis Orosco, líder del Grupo Néctar, relacionadas con una emblemática canción vinculada a Johnny Orosco. Según Portugal, el conflicto escaló recientemente cuando Orosco intentó impedir que él interpretara el tema que ambos compartían como un valioso recuerdo musical.

Tommy Portugal arremete contra Deyvis Orosco y lo acusa de intentar sabotearlo

La controversia reciente surgió a raíz de la viralización de un video de Johnny Orosco cantando junto a Tommy Portugal, lo que llevó a muchos seguidores a pedirle que interpretara nuevamente la canción. Sin embargo, según declaró el intérprete, Deyvis habría intentado comprar los derechos de la canción directamente del compositor para impedir que él continuara interpretándola.

"Salió un video de Johnny conmigo cantando hace muchos años, se hizo viral y la gente me decía: ‘¿Por qué no haces la canción?’. Después de unos días, me enteré de que Deyvis llamó al compositor ofreciéndole dinero para quedarse con los derechos y que yo no la pudiera cantar. Me da cólera porque está chocando con mi trabajo y el de mis músicos. Felizmente, el compositor no accedió a esto", afirmó Tommy Portugal en una entrevista en Ouke.

Pese a estos desacuerdos, Tommy Portugal comentó que en más de una oportunidad ha intentado limar asperezas con Deyvis Orosco. Recordó un encuentro en una radio donde ambos trabajaban, momento en el que buscó entablar una conversación amistosa.

"Lo vi y me acordé de su papá. Me acerqué y le dije: ‘Basta de esta vaina, ya estamos grandes. Cuando esté sobrio, te voy a llamar’", agregó.

El cantante destacó la relevancia de mantener una competencia sana en la industria musical, señalando que cada artista debería concentrarse en su propio trabajo y permitir que el público sea quien elija qué escuchar. "La competencia sana es fundamental. Hay que dejar que la gente decida. Lo que él está haciendo ahora con su primo, ya lo ha hecho conmigo", afirmó.