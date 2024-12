Tu televisor podría dejar de funcionar el 1 de enero por el apagón analógico en Lima y Callao

Los televisores antiguos o CRT no son compatibles con la TDT. Foto: Computer Hoy

Los televisores antiguos o CRT no son compatibles con la TDT. Foto: Computer Hoy

El próximo 01 de enero de 2025 se realizará el primer apagón analógico en Lima y Callao. Con la llegada del Año Nuevo, el Perú pondrá punto final a la televisión tradicional y dará paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT). El problema es que muchos televisores antiguos podrían dejar de funcionar. ¿Cómo saber si el tuyo es uno de ellos? Aquí vamos a contarte.

¿Qué es el apagón analógico?

Quizás no lo sepas, pero el apagón analógico es el proceso mediante el cual se apagan las señales de televisión analógica y se reemplazan por señales digitales (TDT). Este cambio no solo busca mejorar la calidad de imagen y sonido (adiós a los canales lluviosos), también permite acceder a más canales, todo de manera gratuita.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que este apagón solo afectará a las estaciones de televisión analógicas ubicadas en el Morro Solar (cerro Marcavilca). Es decir, se excluirá a las estaciones periféricas en zonas como Ancón -Santa Rosa, Cieneguilla, Comas - Puente Piedra - Carabayllo, Chosica - Chaclacayo, Huaycán - Horacio Zevallos, La Molina y Ventanilla.

Miguel Viacava Dextre, director general de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC, confirmó a Andina que los televisores que no sean compatibles con la Televisión Digital Terrestre dejarán de funcionar. Afortunadamente, desde 2019, todos los Smart TV que se importan a Perú vienen con un sintonizador integrado, por lo que podrán disfrutar de todos los beneficios de la TDT.

Es importante destacar que la Televisión Digital Terrestre no solo funciona en televisores, también puedes disfrutar de sus canales gratuitos en tu teléfono inteligente (Android o iPhone). De acuerdo al MTC, será necesario que conectes un 'Sintonizador Digital TDT Móvil' a tu celular y no te preocupes por tus megas, ya que no gastarás ninguno.

¿Cómo saber si mi televisor dejará de funcionar?

Pocas personas saben que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) posee una herramienta gratuita para saber si tu televisor es compatible con la Televisión Digital Terrestre (TDT). Antes de usarla, asegúrate de tener no solo la marca, también el modelo específico. Esta información puedes encontrarla en la caja o en la parte trasera del dispositivo.

Ingresa a la página oficial del MTC. Puedes encontrarla en este enlace

Pulsa el botón 'Verifica si tu TV cuenta con el sintonizador TDT incorporado'.

Elige el tipo de televisor: antigua (CRT) o LED, LCD, Plasma o curva

Si tienes un televisor CRT, lamentamos informarte que esos equipos no son compatibles con la TDT

En caso tengas un LED, LCD u otro televisor, deberás elegir la marca y el modelo

Luego de unos segundos, se te informará si tu televisor es compatible con la TDT o no.

Si tu televisor es compatible con la Televisión Digital Terrestre, es decir, si tiene un sintonizador ISDB-T integrado, solo necesitarás conectarle una antena UHF que puedes comprar en cualquier tienda de productos tecnológicos. Gracias a ella, podrás empezar a disfrutar de los canales gratuitos que ofrece la TDT, en caso no estés pagando un servicio de cable.

¿Qué hacer si tu televisor es antiguo?

Los televisores antiguos (CRT) y los modelos más antiguos de televisores LED, LCD o Plasma (fabricados antes de 2016) no cuentan con un sintonizador ISDB-T integrado. Esto significa que son incompatibles con la TDT y no podrán captar la nueva señal, a menos que compres dos accesorios: un decodificador para televisión digital y una antena UHF.

La antena UHF se encargará de recibir la señal digital, mientras que el decodificador convertirá esa nueva señal en un formato que tu televisor CRT o tu televisor LED, LCD o Plasma antiguo, pueda reconocer. De esta manera, no necesitarás deshacerte de tu equipo ni gastar grandes sumas de dinero en comprar un Smart TV nuevo.