¿Los centros comerciales abren el 31 de diciembre? Horarios de atención del Real Plaza, Plaza Norte y más

A medida que se acerca el Año Nuevo 2025, los centros comerciales juegan un rol clave en los preparativos para las fiestas de fin de año. Desde últimos regalos hasta cenas familiares, conocer los horarios de atención es esencial para organizarse. Este artículo detalla la operatividad de los principales malls durante estas fechas clave.

Con el cierre del 2024 a la vuelta de la esquina, es importante tener información clara sobre los horarios de atención de los centros comerciales. Muchas familias aprovechan el 31 de diciembre para compras de último minuto, mientras que el 1 de enero suele ser un día de descanso o celebración.

¿Los centros comerciales abrirán en Año Nuevo? Revisa sus horarios

Real Plaza

El Real Plaza atenderá en horarios especiales. El 31 de diciembre, abrirá de 10.00 a. m. a 9.00 p. m., mientras que el 1 de enero operará de 10.00 a. m. a 10.00 p. m. Sin embargo, el módulo ‘Compra y recoge’ no estará disponible ese 1 de enero.

Mall del Sur

En el Mall del Sur, los horarios también varían. El 31 de diciembre funcionará de 9.00 a. m. a 9.00 p. m., mientras que el 1 de enero atenderá desde las 12.00 p. m. hasta las 10.00 p. m.

Jockey Plaza

El Jockey Plaza no ha emitido aún un comunicado oficial sobre su horario de atención para estas fechas. Los usuarios deberán estar atentos a las actualizaciones en sus redes oficiales.

Mega Plaza

Tampoco hay información confirmada sobre los horarios del Mega Plaza durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Se recomienda consultar sus redes sociales o página web.

Plaza Norte

Plaza Norte no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a su horario de atención. Sin embargo, se sabe que su Villa Navideña no abrirá el 31 de diciembre.

¿Qué trabajadores podrán descansar durante los días no laborables?

En el sector privado, los días no laborables no son obligatorios. Los empleadores y trabajadores pueden llegar a acuerdos para acogerse a esta medida. Si no hay consenso, el empleador decidirá y podrá establecer la recuperación de las horas no trabajadas.

Esta flexibilidad permite a las empresas ajustar sus operaciones según sus necesidades. De este modo, se garantizan los objetivos corporativos sin dejar de lado la posibilidad de disfrutar las festividades.

¿Qué días se establecieron como no laborables por las fiestas de Año Nuevo?

El gobierno declaró los días 30 y 31 de diciembre de 2024, junto al 1 de enero de 2025, como no laborables compensables para el sector público. Las horas no trabajadas deberán recuperarse posteriormente, según lo determine cada entidad estatal.

Esta medida busca fomentar el turismo interno y permitir que las familias celebren las fiestas de fin de año juntas. Estas fechas prolongadas otorgan a los trabajadores del Estado un descanso adicional sin afectar el funcionamiento de las instituciones.