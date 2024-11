A pesar de que Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento en sus últimas participaciones en ‘El gran chef: famosos’, el presentador José Peláez reveló que no tienen ningún problema con la empresaria, aunque resaltó que pudo haberlo pasado mejor en el programa si no se exigía tanto.



José Peláez sobre Alejandra Baigorria



En medio de la final de ‘El gran chef: famosos’, el conductor José Peláez dejó en claro que no tiene ningún problema con Alejandra Baigorria, aunque la empresaria no tuvo el mejor final en el programa culinario. Sin embargo, el presentador señaló que sí notó que la empresaria era muy competitiva, por lo que no disfrutó su participación en el show.

“Siento que ella ha sido, en toda su estadía en esta cocina, muy dura con ella misma y creo que lo ha podido pasar un poco mejor”, explicó en entrevista con el diario Trome.

Cabe señalar que Alejandra Baigorria fue muy criticada por la actitud que tuvo en uno de los episodios, al reaccionar de mala manera cuando notó que no tenía todos los implementos para la preparación de uno de los platillos. Fue así que José Peláez fue consultado si tenía algún problema con la empresaria, a lo que él lo negó.



“No hemos tenido ningún tipo de enemistad; de hecho, hay una relación de súper respeto, de buena onda, pero lo que sí siento es que se ha presionado demasiado. Ella misma dice que es competitiva y eso la ha llevado muy lejos, pero creo que, de repente, lo hubiese pasado un poco mejor en la cocina si se hubiese presionado un poquito menos”, agregó.



¿Qué pasó con Alejandra Baigorria en ‘EGCF’?



Como se recuerda, Alejandra Baigorria tuvo un problema con su compañero Tito Vega en ‘El gran chef: famosos’, señalando que el actor estaba usando dos licuadoras al mismo tiempo, lo que generó su incomodidad en vivo. En medio de la tensión, la empresaria lanzó un insulto.

“Estas cosas me parecen injustas. Yo me voy a coger cuatro unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd*”, resaltó tajantemente y, poco después, la empresaria terminó llorando y decidió abandonar el set de televisión abruptamente.