En una reciente emisión del programa 'América hoy', transmitido el 15 de noviembre, Brunella Horna, junto a Ethel Pozo, Edson Dávila y la invitada Milena Zárate, abordaron un tema curioso: ¿por qué las mujeres atractivas de la farándula peruana tienden a estar con hombres que no destacan por su belleza física? La conversación surgió al mencionar la relación de Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva, destacando el carisma como un factor importante en estas parejas.

Brunella Horna hace inesperada confesión y 'Giselo' la trolea

Durante la charla, Milena Zárate compartió su experiencia personal, afirmando que hombres con carisma especial, como su ex pareja Edwin Sierra, tienen una manera única de atraer a las mujeres. Brunella Horna, por su parte, hizo una confesión que llamó la atención: "A mí los bonitos nunca, los rubiecitos, blanquitos no me gustan. Que tengan su simpatía, el hombre te conquista por cómo es (...) que sea divertido, que tenga tema de conversación y temas en común, eso te va a llamar de una persona". Este comentario desencadenó una serie de bromas y comentarios por parte de sus compañeros.

El popular 'Giselo', conocido por su agudo sentido del humor, no perdió la oportunidad de preguntarle a Brunella si su esposo, Richard Acuña, era un hombre divertido. La pregunta, cargada de ironía, hacía referencia a la confesión de Brunella sobre sus preferencias, sugiriendo que ella misma no consideraba a Richard especialmente agraciado físicamente. Edson le preguntó: "¿Richard es divertido?". La empresaria respondió con una broma, mencionando al representante de Edson, Paolo, insinuando una situación similar. "¿Paolo, no mucho, no?", dijo Brunella.

Milena Zárate se sumó a la conversación, pidiendo a Brunella que fuera sincera, lo que provocó más risas en el set. "Ya Brunella, no te hagas la loca", dijo entre risas Milena. A pesar del tono ligero de las bromas, Brunella Horna mantuvo una actitud seria y no mostró mucha gracia ante los comentarios de sus compañeros.