Brunella Horna contó experiencia tras hablar de Christian Cueva y Pamela López. Foto: composición LR/América TV/Diario AS

Brunella Horna contó experiencia tras hablar de Christian Cueva y Pamela López. Foto: composición LR/América TV/Diario AS

La modelo y empresaria peruana Brunella Horna ha estado en el centro de la atención mediática tras expresar su incomodidad sobre un episodio con Christian Cueva en el programa 'América hoy'. Horna, quien en el pasado habló abiertamente sobre su relación amistosa con el futbolista y su esposa Pamela López, sorprendió a los televidentes al evitar comentar detalles sobre este controvertido asunto.

Durante el programa, Ethel Pozo, compañera de Horna, recordó que la conductora había revelado aspectos de la vida personal de Cueva, lo que la llevó a recibir llamadas que aparentemente la incomodaron. “No quiero hablar más de eso”, comentó Brunella Horna, dejando claro que prefería mantenerse al margen de cualquier conversación sobre el deportista.

Ethel Pozo recuerda anécdota de Brunella Horna

En un reciente episodio de 'América hoy', Ethel Pozo, una de las presentadoras, trajo a colación una anécdota pasada en la que Brunella Horna había revelado información sobre Christian Cueva. Según Pozo, Horna habría mencionado en julio detalles de la relación entre Cueva y su esposa Pamela López, insinuando que la pareja mantenía una relación cercana incluso cuando el futbolista ya había anunciado su separación. En aquella ocasión, Horna habló sin rodeos y aclaró que Pamela López había estado con Cueva en un hotel durante la Copa América, señalando que "se quedaron como esposos".

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y causaron revuelo en su momento, dado que pintaban una imagen distinta de la relación entre el futbolista y su esposa. Ethel Pozo resaltó que Brunella había sido honesta, pero quizás la magnitud de sus palabras generó reacciones inesperadas. “Fue Brunella quien expuso detalles”, comentó Pozo en el programa, provocando que la empresaria se sintiera visiblemente incómoda.

Brunella Horna no quiere hablar de Christian Cueva

Brunella Horna se ha mostrado tajante al expresar que no quiere ser involucrada en temas relacionados con Christian Cueva. “No me hagas acordar, ay por favor”, respondió cuando Ethel Pozo mencionó el asunto, dejando entrever que prefiere dar vuelta a la página. Al ser cuestionada, Horna no ocultó su incomodidad y afirmó que, tras sus declaraciones, recibió “unas llamaditas” que la dejaron inquieta.

Es claro que la empresaria y esposa de Richard Acuña desea mantenerse alejada de cualquier polémica. Su postura generó el respaldo de sus compañeros de set, quienes no dudaron en mostrarle su apoyo. Ricardo Rondón, por ejemplo, expresó su opinión a favor de Horna, subrayando que quien habla con la verdad no tiene nada que temer: “Quien dice la verdad no miente”, expresó Rondón.

¿Qué había revelado Brunella Horna sobre Christian Cueva?

La amistad entre Brunella Horna, Christian Cueva y Pamela López ha estado en el foco de la prensa en varias ocasiones. En el pasado, Horna habló sobre la cercanía de la pareja y reveló información que desmentía algunos rumores. Uno de los episodios más comentados ocurrió en julio, cuando Horna mencionó que durante la Copa América, después del partido del 29 de junio, se dio una licencia a los jugadores para estar con sus familias en el hotel. Según Horna, Cueva y López se quedaron juntos en la habitación, "no como amigos, se quedan como esposos", precisó, lo que dio a entender que la relación entre ambos iba más allá de lo que se especulaba en los medios.

Brunella Horna también detalló que había sido testigo de algunos momentos entre Cueva y López, aunque prefirió no dar demasiados detalles para no avivar la controversia. Sin embargo, su testimonio en aquella ocasión dejó en claro que tenía conocimiento de primera mano sobre la dinámica de la pareja. Aunque hoy no desea hablar más del tema, el público recuerda bien sus palabras y las repercusiones que tuvieron.