[ESPN] Partido los Pumas vs Irlanda EN VIVO GRATIS: a qué hora juegan, dónde ver y formaciones del test match de rugby

Los Pumas vs Irlanda van a jugar en el Aviva Stadium, la localía del Trébol. Foto: composición LR/Los Pumas/Ireland Rugby

El partido de los Pumas vs Irlanda EN VIVO lo pasarán ESPN 2 y Disney Plus en Argentina este viernes 15 de noviembre. La selección de Felipe Contepomi está atravesando un momento que ilusiona a todo el país. No obstante, el equipo encabezado por Julián Montoya tendrá que demostrar su notable crecimiento con una nueva victoria frente al Trébol. Recuerda que el choque comenzará a las 5.10 p. m. (horario argentino).

¿A qué hora juegan los Pumas vs Irlanda?

A las 5.10 p. m. de Argentina, los Pumas jugarán contra Irlanda este viernes 15 de noviembre en el Aviva Stadium de Dublín. Para ver el encuentro desde otras partes de la región, revisa el listado completo de horarios:

Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.10 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 3.10 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 4.10 p. m.

Centro de México, Nicaragua: 2.10 p. m.

Estados Unidos (Los Angeles, Las Vegas): 12.10 p. m.

España (peninsular), Italia, Francia: 9.10 p. m.

¿Dónde ver los Pumas vs Irlanda EN VIVO?

En Argentina, estos canales y plataformas de streaming van a transmitir el duelo:

Televisión: ESPN 2

Streaming: Disney Plus.

Partido de los Pumas vs Irlanda: formaciones confirmadas

Formación de los Pumas

Alineación confirmada de los Pumas. Foto: los Pumas

Formación de Irlanda