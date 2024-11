Christian Cueva elige no responderle a Pamela López, destacando en cambio su relación con Pamela Franco. Foto: Composición LR/Willax/TikTok

Christian Cueva, conocido futbolista peruano, ha decidido no responder a las indirectas de su aún esposa Pamela López y, en cambio, ha defendido su relación con la cantante Pamela Franco, describiéndola como una "realidad deseada". En una reciente entrevista con el programa de espectáculos 'Amor y fuego', el popular 'Aladino' se enfocó en destacar las cualidades de Franco, evitando entrar en polémicas con López.

Cueva ha elogiado públicamente a la cumbiambera, mencionando que su relación no necesita una oficialización, ya que es una realidad que ambos desean. El futbolista resaltó las características de Franco que lo han cautivado, tales como su sentido del humor, su energía positiva y la confianza que comparten.

Christian Cueva evita responder sobre Pamela López

En una transmisión en vivo reciente, Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, soltó carcajadas y afirmó haberse "sacado un mal". Al respecto, Cueva dejó en claro que no se referirá a la madre de sus hijos, prefiriendo evitar cualquier comentario sobre las declaraciones de López. "Con respecto a lo otro, yo prefiero no opinar de eso", dijo el futbolista, mostrando su intención de no entrar en confrontaciones públicas.

Cueva también mencionó brevemente a sus hijos, manifestando su amor y cuánto los extraña. "A mis hijos no los quiero tocar mucho, pero saben que los amo y siempre los voy a extrañar, son lo mejor de mi vida", sentenció. Sin embargo, evitó responder preguntas sobre la pensión de alimentos y los reclamos de López.

Christian Cueva defiende su relación con Pamela Franco

En la misma entrevista, Christian Cueva destacó las cualidades que le gustan de Pamela Franco, enfatizando la energía positiva y el sentido del humor de su pareja. "Es una persona muy bromista, hiperactiva, con una gran energía positiva, eso hace que ella y yo tengamos confianza (...) Hay cosas que uno como ser humano irá corrigiendo y fortaleciendo, porque lo que uno quiere es estar bien", afirmó Cueva. Estas declaraciones muestran una faceta más personal del deportista, quien parece estar plenamente enfocado en su nueva relación.