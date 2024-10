En la reciente emisión del programa matutino 'América hoy', la empresaria y figura mediática Brunella Horna abordó los rumores sobre su matrimonio con Richard Acuña, generando gran interés entre sus seguidores y espectadores. La conductora, que se ha destacado por su presencia en la televisión peruana, decidió romper el silencio en un contexto donde se hablaba de las dificultades que enfrentan las relaciones amorosas.

¿Qué dijo Brunella Horna sobre matrimonio con Richard Acuña?

El debate en 'América hoy', dirigida por la presentadora Ethel Pozo, giró en torno al tema de las prácticas que pueden afectar la salud de una relación. Durante el programa, Edson Dávila planteó la pregunta de si las mujeres revisan los celulares de sus parejas. Este comentario llevó a Brunella Horna a compartir detalles sobre su relación con Richard Acuña.

Brunella, quien se mostró un tanto incómoda por la pregunta, aclaró que, a pesar de que no revisaba el teléfono de su esposo, poseía todas las contraseñas del dispositivo. “También tengo todas las claves”, afirmó, generando sorpresa entre sus compañeros de panel y los televidentes.

En el podcast 'Puro Floro', Gianfranco Pérez compartió una anécdota interesante que vivió con Brunella Horna y Richard Acuña al inicio de su relación. Según Pérez, el empresario norteño tenía algunas dudas sobre cómo ocurrieron los eventos relacionados con un famoso "ampay" en el que ambos estuvieron involucrados. "Ese día que conocí a Brunella, porque casi trabajo para ella en su segmento de espectáculos que iba a tener en la televisión, ¿ustedes sabían que Richard Acuña pensaba que Brunella lo había delatado en el ampay?", comentó Pérez.

"Cuando ellos fueron ampayados en el Jockey, yo los ampayé. Pero cuando yo conozco a Richard, porque yo iba a ser el investigador del programa de Brunella, le digo 'ese ampay que tú viste y todo, yo te ampayé'. Entonces, Richard me dice '¿tú me ampayaste?, pero Brunella me 'sopló?'". Yo le dije que no y que le iba a contar cómo había sido la historia", añadió.

