El rapero y productor Sean 'Diddy' Combs sigue siendo el foco de atención mediática tras su arresto el pasado 16 de septiembre, que ha puesto bajo escrutinio tanto su estilo de vida como las personalidades que solían rodearlo. La controversia en torno al intérprete ha aumentado con la reciente filtración de varios videos que muestran el ambiente de sus conocidas fiestas, donde participaron diversas celebridades de Hollywood. Entre estas figuras, la presencia del actor Ashton Kutcher ha despertado un particular interés y generado revuelo en redes sociales.

Filtran nuevos vídeos de polémicas fiestas de P. Diddy

En las últimas semanas, se han filtrado una serie de videos en redes sociales que muestran momentos de las fiestas organizadas por Sean Combs, eventos que siempre han estado envueltos en un halo de misterio y polémica. Las imágenes, que se han vuelto virales en plataformas como TikTok, no presentan comportamientos inusuales en comparación con otros eventos de alta sociedad. Sin embargo, lo que más ha captado la atención del público es la participación de actores de renombre, como Ashton Kutcher.

Uno de los videos más comentados, compartido por la cuenta @NotiLis, ha acumulado más de 34 millones de reproducciones. En este clip, se puede observar a un joven Ashton Kutcher vestido completamente de blanco, como el resto de los asistentes, columpiándose en hamacas sobre una piscina, lo que ha causado gran curiosidad entre los usuarios. Esta escena ha despertado diversas especulaciones sobre la naturaleza de las fiestas de P. Diddy, aunque no se muestra ningún comportamiento inapropiado o ilegal en las imágenes filtradas.

La viralización del video ha sido impulsada, en parte, por las acusaciones que pesan sobre Sean 'Diddy' Combs, quien está bajo investigación por presunta implicación en delitos de extorsión, tráfico sexual y prostitución. Según ha informado el abogado Tony Buzbee, quien representa a más de 120 personas en una demanda contra el rapero, las fiestas del rapero podrían ser relevantes para las investigaciones en curso. No obstante, hasta el momento, no se ha revelado ninguna prueba que vincule a las celebridades presentes en estos eventos con actividades ilegales.

Filtran supuestos vídeos sexuales de P. Diddy con 3 famosos

Durante una entrevista en el programa 'Banfield' de NewsNation, Ariel Mitchell-Kidd reveló que, según la información que ha recibido, los videos muestran al rapero junto a otras tres celebridades de alto perfil. La abogada declaró: "Las personas que me contactaron afirman tener tres videos diferentes con tres celebridades distintas, incluido 'Diddy', y luego un cuarto video que no incluye a 'Diddy', pero muestra a otra celebridad en una situación comprometedora con alguien".

Además, Mitchell-Kidd sugirió que se cree que la persona en el cuarto video fue grabada en una de las propiedades de Combs. No obstante, no se han dado a conocer más detalles sobre el contenido específico de los videos ni las identidades de las otras celebridades involucradas.

La abogada aclaró que "no ha tenido acceso" a los supuestos videos ni a sus imágenes: "No puedo afirmar si realmente existen o no", destacó. "Al principio, me comentaron que 'ellos' tienen este valioso material de videos, así que debo suponer que hay muchas celebridades conscientes de sus acciones", añadió.

¿Cuál es la lista completa de famosos que fueron a las fiestas de Sean Diddy Combs?

A medida que avanza la investigación, han surgido preocupantes detalles sobre las supuestas reuniones 'Freak Offs' que Diddy organizaba. Estas fiestas, que habrían convocado a diversas estrellas de Hollywood, se llevaron a cabo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Aunque en ese entonces se desconocía lo que realmente ocurría en la casa del productor, las recientes filtraciones de fotos y videos han generado un gran revuelo en las redes sociales.

En este contexto, C5N reportó que entre los asistentes a estas fiestas estarían figuras prominentes como:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lopez

David Blaine

Chevy Chase

Regis Philbin

Sarah Jessica Parker

Vera Wang

Will Smith y Sean Combs en fiestas con mujeres sin ropa y alcohol

Las imágenes filtradas de las fiestas organizadas por P. Diddy han causado gran polémica debido a las escenas de lujo excesivo y ostentación que presentan, así como la participación de varias celebridades de renombre. Estas fotos, que se han vuelto virales en las redes sociales, muestran a figuras como Will Smith en un ambiente caracterizado por el derroche, el consumo de alcohol y la presencia de mujeres en situaciones comprometedoras.

Una de las imágenes más comentadas muestra a P. Diddy tomando una fresa cubierta de chocolate de una bandeja sostenida por una joven que posaba de manera estática, casi como si fuera parte de la decoración de la fiesta.

¿Qué es el 'Freak Off'?

El término 'Freak Off' ha sido vinculado a las polémicas fiestas organizadas por Sean Combs, según testimonios presentados durante el juicio del rapero. Estas fiestas, supuestamente, involucraban a personas que habrían sido inducidas a participar en actos sexuales bajo el efecto de drogas. Se afirma que algunos de estos eventos duraban varios días y eran caracterizados por excesos y abusos.

El video, presuntamente vendido por Combs, estaría relacionado con una de estas fiestas celebradas en la exclusiva zona de Calabasas, California. Aunque se desconoce el contenido exacto del material, la implicación de figuras como Justin Bieber ha generado indignación pública y ha puesto en evidencia los riesgos y dinámicas peligrosas que rodeaban estos eventos.

