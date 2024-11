Christian Cueva y Pamela Franco ya no ocultan su amor. Desde su oficialización, el pasado 1 de noviembre, ambos se han demostrado todo su afecto mediante llamadas o declaraciones telefónicas, lo cual, ha disgustado a Magaly Medina. La popular 'Urraca', en su programa 'Magaly TV, la firme', reaccionó a las recientes palabras de la cumbiambera sobre su relación sentimental con 'Aladino' y no dudó en despotricar en su contra, además de mandarle una contundente advertencia sobre el futuro que podría tener ese amorío.

En palabras de Medina Vela, la historia de la relación entre Cueva y Pamela López se podría repetir con la cantante de cumbia, por lo que le advirtió de una posible infidelidad en un futuro. "Te aseguro que te lo va a hacer", expresó la figura televisiva de ATV.

Magaly Medina confronta a Pamela Franco tras oficializar romance con Christian Cueva

Magaly Medina, conocida por su estilo directo y sin tapujos, esta vez, volvió a criticar el romance que vive Pamela Franco junto a Christian Cueva. La conductora de espectáculos arremetió en contra de las recientes declaraciones que dio la cantante peruana a Radiomar, en la cual, expresaba toda su admiración y amor por el futbolista de la selección peruana.

Fiel a su estilo, la presentadora de ATV lanzó una controversial advertencia a Pamela Franco sobre el futuro que podría tener su romance con el popular 'Aladino' e hizo una comparación con lo sucedido con Pamela López, expareja del jugador. "No significa que en algún momento, si a otra mujer o a otras mujeres no las respeto y les puso los cachos y se escapaba y se iba con los amigotes, se quedaba tres días en un hotel y no llegaba a su casa, eso no significa que a ti no te lo va a hacer y te aseguro, que te lo va a hacer", enfatizó Medina.

Pamela Franco se confiesa sobre su relación con Christian Cueva

Pamela Franco se abrió sobre sus sentimientos hacia Christian Cueva en una reciente entrevista con Radiomar, donde expresó que solo ellos comprenden plenamente la historia de su relación y los desafíos que han superado juntos. “Me pueden decir muchas cosas, pero solamente nosotros sabemos cómo ha sucedido cada cosa que nos ha pasado, en los tiempos que nos ha pasado”, compartió la artista.

Christian Cueva y Pamela Franco ya se lucen como pareja.

El vínculo entre Pamela Franco y Christian Cueva comenzó en un momento difícil para ella, luego de su ruptura con Christian Domínguez, quien fue acusado de infidelidad. Al enterarse de la situación, Cueva, conocido como 'Aladino', se acercó a Franco para brindarle su apoyo.

"Si yo he vuelto he tener algún acercamiento con él es que mala persona no ha sido conmigo, ha habido cosas que conversar. Nos hemos reencontrado en otra etapa de nuestras vidas, ya somos más grandes, hemos sido golpeados, hemos pasado por circunstancias que muchas personas desconocen. Tengo un buen concepto de él, me hace sentir bien y bueno, lo que se ve no se pregunta", comentó Franco.