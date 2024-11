Pamela Franco decidió hablar sobre el momento que vivió con Christian Cueva durante un show de Halloween. En un evento reciente en el que ambos compartieron escenario, el futbolista de Cienciano del Cusco sorprendió a la cumbiambera con un beso, lo que generó una serie de reacciones.

En una entrevista en el programa digital 'No somos TV', conducido por Carloncho y Renzo Winder, Pamela Franco quiso poner fin a las especulaciones y aclarar lo sucedido en el episodio que captó la atención tanto de los asistentes como de sus seguidores.

Christian Cueva sorprende EN VIVO a Pamela Franco y le declara su amor

Durante la entrevista con Pamela Franco, Carloncho decidió llamar al futbolista de Cienciano. Al principio, la cantante mostró nerviosismo y permaneció en silencio mientras el conductor realizaba la llamada a Christian Cueva. Cuando le preguntaron qué palabras le dedicaría a Pamela Franco, el futbolista respondió sin titubear: "La amo con todo mi corazón". También destacó que está esforzándose para estar "a la altura" de la cantante.

Pamela Franco no se pronunció sobre las declaraciones de Cueva, limitándose a reír y sonreír de manera nerviosa.

Pamela Franco se pronuncia sobre el beso de Christian Cueva en el show

Pamela Franco optó por hablar sinceramente sobre el momento vivido junto a Christian Cueva en el escenario, desmintiendo los rumores sobre una supuesta planificación del evento. La cantante de cumbia quiso destacar que su reacción no fue premeditada y que, lejos de intentar generar controversia, fue simplemente una respuesta natural ante una situación imprevista. Franco señaló que los nervios y la sorpresa influyeron considerablemente en su reacción.

"Me sorprendió. No me imaginé. No ha sido armado, eso es mentira. Estaba palteada, estaba nerviosa. Imagínate la situación, no subí a cualquier persona, subí a alguien con quien se ha hablado muchas cosas. No supe manejar la situación, esa es la verdad," comentó Pamela Franco, explicando cómo el momento la sobrepasó.