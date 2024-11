En un mediático espectáculo realizado el 31 de octubre, la cumbiambera Pamela Franco rompió el silencio sobre su relación con el futbolista de Cienciano, Christian Cueva. Este momento se volvió viral cuando Cueva se subió al escenario y le declaró su amor, generando una ola de reacciones en redes sociales. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre una aparente incomodidad de Franco durante el intento de beso por parte del jugador, la artista decidió abordar el tema directamente en declaraciones a un medio local.

Pamela Franco se pronuncia tras su beso con Christian Cueva en show

La cantante Pamela Franco manifestó en entrevistas pasadas que no siente la necesidad de exponer su vida amorosa ni de etiquetar su relación con el futbolista de Cienciano. Sin embargo, después de la clara escena que ocurrió durante su concierto de Halloween, se vio obligada a confirmar lo que muchos habían anticipado durante meses: la oficialización de su romance.

Pamela Franco hace oficial su romance con Christian Cueva. Foto: TikTok

En sus recientes declaraciones, la intérprete de 'Dile la verdad' no ofreció más detalles sobre sus sentimientos tras la romántica declaración de amor de Christian Cueva. No obstante, pronunció una contundente frase que deja en claro el vínculo amoroso que mantiene con el ex de Pamela López: "Lo que se ve, no se pregunta", sugiriendo que la escena romántica hace evidente su relación con el popular 'Aladino'

Además, Pamela negó sentir culpa, ya que considera que no causa daño a nadie al estar soltera desde que terminó su relación con el padre de su hija, Christian Domínguez, quien fue infiel en múltiples ocasiones.

Christian Cueva le roba inesperado beso a Pamela Franco

El evento, que tuvo lugar en Santa Clara, fue testigo de momentos inolvidables. Pamela Franco interpretaba su popular tema 'Dile la verdad' cuando, desde el escenario, Christian Cueva se acercó y le tomó el rostro, robándole un beso que sorprendió a todos. Aunque el momento fue aclamado por muchos, la cantante mostró incomodidad tras el romántico gesto, según los asistentes, dejando el micrófono en manos de su equipo.

Resumen: Pamela Franco se pronuncia pro primera vez tras su beso con Christian Cueva

Momento viral: Durante un espectáculo el 31 de octubre, Christian Cueva le declaró su amor a Pamela Franco, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales.

Confirmación de romance: A pesar de que Pamela había afirmado no necesitar etiquetar su vida amorosa, se vio obligada a confirmar su relación con Cueva tras la escena romántica en el concierto.

Declaraciones de Franco: En una reciente declaración, Franco utilizó la frase "Lo que se ve, no se pregunta" para dejar en claro el vínculo amoroso que mantiene con Christian Cueva.

Sin culpa: Pamela Franco expresó que no siente culpa por su nueva relación, ya que considera que no hace daño a nadie tras su separación del padre de su hija, Christian Domínguez, quien le fue infiel.