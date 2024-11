La cantante Pamela Franco fue invitada al podcast de YouTube ‘No somos TV’ conducido por ‘Carloncho’ y Renzo Winder, donde dio una entrevista exclusiva y habló sobre el beso que Christian Cueva le dio mientras ofrecía un concierto en una discoteca de Santa Clara. La artista de 36 años negó categóricamente las versiones que señalaban que puso cara de “asco” al ser besada por el futbolista y que, por esa razón, habría retrocedido como se ven en las imágenes.

Además, desmintió haber peleado con Cueva tras subirse al escenario y declararle su amor frente a todos los asistentes la noche de Halloween, como informó el programa ‘América Hoy’ la mañana del lunes 4 de noviembre.

¿Por qué Pamela Franco retrocedió ante el beso de Christian en discoteca?

Durante la entrevista, Pamela Franco aclaró que el beso de Christian Cueva fue solo en la mejilla, desmintiendo así cualquier rumor sobre un beso en los labios. Además, explicó que su reacción de retroceder no se debió a sentirse asqueada o incómoda, sino a una razón en particular.

"Dicen que lo he despreciado, que esto que el otro, hablan un montón y no saben", dijo en un principio. “Me sorprendió. No me imaginé. No ha sido armado, eso es mentira. Estaba palteada, estaba nerviosa. Imagínate la situación, no subí a cualquier persona, subí a alguien con quien se ha hablado muchas cosas. No supe manejar la situación, esa es la verdad", contestó la intérprete de ‘Dile la verdad’ al canal de YouTube ‘No somos TV’.

¿Pamela Franco tiene una relación con Christian Cueva tras el beso en la discoteca?

En la misma entrevista con ‘Carloncho’ y Renzo Winder, la cantante de cumbia Pamela Franco no se atrevió a responder con un “sí” o un “no” a la pregunta sobre si tiene o tendría una relación amorosa con el futbolista Christian Cueva. La artista comentó que, de estar con alguien, preferiría no hacerlo público, afirmando: “Por si acaso estoy con él”.

En cuanto a por qué Cueva estuvo con ella en la discoteca de La Molina y luego en la de Santa Clara, Franco evitó responder y sugirió que mejor le pregunten a él directamente.