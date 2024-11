El beso que le robó Christian Cueva a Pamela López el 1 de noviembre generó diversas reacciones en los medios peruanos. Mientras algunos usuarios celebraron la supuesta oficialización de la relación entre el futbolista y la cantante de cumbia, otros cuestionaron la actitud del popular ‘Aladino’. Tal fue el caso de la psicóloga Lizbeth Cueva, quien no dudó en lamentar lo sucedido.



Lizbeth Cueva arremete contra Christian Cueva



El beso inesperado entre Christian Cueva y Pamela Franco fue analizado por la psicóloga Lizbeth Cueva. La especialista se mostró en contra de la actitud del pelotero. “Acá hay un hombre invasivo, con una actitud territorial. No hay amor, hay posesión. El amor no es atadura, es libertad”, dijo indignada este lunes 4 de noviembre para las cámaras de ‘América hoy’.

Lizbeth Cueva advirtió sobre la falta de amor verdadero, insinuando que lo que existe entre ellos es más bien una posesión que un sentimiento auténtico. “Estas relaciones son las clásicas que se construyen en base de una necesidad de compañía, una falta de amor propio, carencia afectiva y heridas no sanadas de su historia”, sostuvo Cueva.



La psicóloga ha sido clara en sus declaraciones, afirmando que la relación entre Cueva y Franco no es más que una ilusión. Según ella, "no hay amor, solo hay posesión", lo que plantea dudas sobre la sinceridad de los sentimientos que ambos profesan. Además, la terapeuta se ha mostrado escéptica sobre la durabilidad de este romance, sugiriendo que podría no tener un futuro prometedor.

Lizbeth Cueva se mostró escéptica sobre la durabilidad de este romance. Foto: captura 'América hoy'

Yolanda Medina respalda la relación de Cueva con Pamela Franco



En una entrevista con un medio local, Yolanda Medina dejó clara su postura sobre la relación de su amiga con el futbolista de Cienciano. La cantante subrayó que cada pareja tiene su propia forma de demostrar afecto y, en el caso de Pamela Franco, sus sentimientos se manifiestan a través de sus acciones más que en gestos públicos.



“Asumo que ella demostrará su amor con sus acciones. Tampoco quieran ver a Pamela colgada de él”, dijo Medina, destacando que la actitud de su compañera no debería malinterpretarse como falta de interés.



Aunque algunos usuarios sugieren que la reserva de la intérprete de ‘Dile la verdad’ podría implicar falta de compromiso, Yolanda Medina descartó estas opiniones y enfatizó que no todos demuestran el amor de la misma manera. “Ellos son los dueños de sus vidas. Si se aman y han decidido hacerlo público, les deseo lo mejor”, afirmó Medina, evidenciando su respeto hacia la decisión de la pareja de hacer pública su relación.