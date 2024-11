El futbolista peruano Christian Cueva interpuso una demanda contra su aún esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica. La abogada Rosario Sasieta, quien representa a la madre de los hijos de 'Aladino', reveló que el jugador de la selección peruana buscaba que López sea retirada del hogar donde vivía. La demanda, presentada el 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, detalla varios episodios de violencia que habrían afectado la salud mental y emocional del jugador. Según el programa ‘América hoy’, el documento legal menciona un incidente ocurrido en un ascensor, el mismo lugar donde López había denunciado previamente a Cueva.

Tras esta sorpresiva noticia, las cámaras de 'Amor y fuego' lograron captar a Cueva en el aeropuerto Jorge Chávez junto a su equipo, previo a partir a la ciudad de Cuzco. En una reveladora entrevista, el actual seleccionado nacional decidió romper su silencio y se defendió de todas las críticas en su contra, asegurando ser "un buen padre".

Christian Cueva está nuevamente enfrentado con Pamela López. En horas de la mañana del lunes 28 de octubre, Rosario Sasieta, abogada de la ahora influencer, reveló que el futbolista de Cienciano había interpuesto una demanda en contra de su aún esposa. Ante esto, 'Amor y fuego' logró entrevistar al popular 'Aladino', quien rompió su silencio para las cámaras del programa de espectáculos de Willax Televisión.

"¿Te consideras un buen padre?", preguntó el reportero del programa de Rodrigo González. Ante esta pregunta, Cueva no dudó en responder y se defendió de las críticas que recibe. "Sí (soy un buen padre). Creo que, las cosas que pueda hacer con mi vida y con mis hijos, creo que, mis padres, mis hermanos y mi gente cercana lo saben", expresó Christian.

Asimismo, se pronunció sobre el reciente reencuentro que tuvo con su segundo hijo, luego de que Pamela López lo acusara de llegar "como un delincuente" al entrenamiento del menor. "No estoy haciendo nada malo en realidad. Así que, seguiré haciendo las cosas tranquilo, nada más (...) A mis hijos, decirle que los amo", sentenció 'Cuevita'.

En el programa 'América hoy', se dio a conocer una sorpresiva denuncia por parte de Christian Cueva en contra de su aún esposa Pamela López. Esta se presentó el pasado 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

"El 01 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio en Trujillo, mi esposa me hizo problemas, me quiso iniciar una discusión; sin embargo, para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento, tomar el ascensor e irme a la casa de mis señores padres. No obstante, la denuncia se metió al ascensor a gritarme, ofendiéndome a más no poder…", se lee en la demanda entrablada por Christian Cueva.

En la declaración de Christian Cueva, un detalle llamó la atención. Según contó el actual futbolista de Cienciano, debido a las agresiones que habría sufrido por parte de Pamela López, sus amigos y personas cercanos se burlaban de él, lo cual, lo habría dañado psicológicamente.

"Mis amistades me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, continuó relatando el exfutbolista de Alianza Lima.

Pamela López expuso que Christian Cueva quitó el seguro universitario de sus hijos

Durante su reciente intervención en 'América hoy', Pamela López expresó su frustración al revelar que Christian Cueva, su expareja y padre de sus tres hijos, decidió cancelar el seguro universitario de los menores y retirar los fondos destinados a su educación futura. "Tenían un seguro universitario y lo ha retirado, ha cancelado los seguros universitarios de mis tres hijos y se ha llevado el dinero", afirmó visiblemente afectada.

"Me siento triste, indignada porque son mis hijos, atentar contra tres criaturas inocentes que no pidieron venir a este mundo lo pinta de cuerpo completo", declaró la madre de los pequeños, aludiendo a la falta de responsabilidad de Cueva como padre.