Christian Cueva demandó a Pamela López por agresión física y psicológica

El futbolista peruano Christian Cueva interpuso una demanda contra su aún esposa, Pamela López, por agresión física y psicológica. En la denuncia que presentó el actual jugador del Club Cienciano del Cusco, Cueva relata varios episodios de violencia que habrían afectado significativamente su salud mental y emocional. Según información obtenida por el programa ‘América hoy’, el documento legal detalla un hecho ocurrido en un ascensor, el mismo lugar en el que López previamente lo había denunciado.

Rosario Sassieta contó en 'América hoy' que el Poder Judicial decidió archivar la demanda de Christian Cueva.

La denuncia de Christian Cueva a Pamela López por maltrato

Según detallaron en 'América hoy', Christian Cueva decidió denunciar a su aún esposa Pamela López el pasado 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad por el presunto delito de maltrato físico y psicológico.

"El 01 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio en Trujillo, mi esposa me hizo problemas, me quiso iniciar una discusión; sin embargo, para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento, tomar el ascensor e irme a la casa de mis señores padres. No obstante, la denuncia se metió al ascensor a gritarme, ofendiéndome a más no poder…", dice en la primera parte del escrito legal.

Christian Cueva cuenta que sus amigos le decían "sacolargo"

En su declaración, Christian Cueva ofreció detalles sobre las agresiones que alega haber sufrido por parte de Pamela López, explicando cómo estas situaciones no solo lo afectaron físicamente, sino también en su entorno social. "Mis amistades me dijeron ‘tu esposa te golpeó, sacolargo, te dejas pegar’, lo cual me perjudicó psicológicamente”, continuó relatando Cueva.

Pamela López revela que solo recibió S/300 de Christian Cueva para sus tres hijos

Pamela López apareció en el programa 'América Hoy' para acusar a Christian Cueva de ser un padre irresponsable, revelando que solo ha recibido 300 soles por parte del futbolista para cubrir la manutención de sus tres hijos. López expresó su indignación al explicar que cada niño recibió apenas 100 soles para cubrir todas sus necesidades básicas, como alimentación, educación y vestimenta. "No entiendo qué pretendía cubrir con esos 300 soles", comentó, lamentando la situación que enfrentan sus hijos.

López también afirmó que Cueva no asistió a la conciliación prevista para discutir el tema de la manutención y que retiró el dinero destinado a los seguros universitarios de los niños. “Así de irónico y miserable”, subrayó, refiriéndose a la cantidad entregada por el jugador. Además, recordó un incidente en el que Cueva se reencontró con uno de sus hijos y compartió el momento en redes sociales. “Ese video corresponde a la única vez que fue al entrenamiento de mi hijo, y llegó escondiéndose, como si fuera un delincuente por su mal accionar”, aseguró López.