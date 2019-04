Ricardo Morán emociona a fans al presentar a sus dos hijos en redes [VIDEO]

Ricardo Morán presentó con orgullo a sus dos hijos (Catalina y Emiliano Morán) a través de su cuenta personal de Instagram. El productor de televisión no pudo ocultar la gran emoción que sintió al convertirse en padre por primera vez y dedicó un emotivo mensaje de bienvenida a sus bebés, quienes nacieron por medio de una inseminación artificial en Estados Unidos.

El jurado de 'Yo Soy' causó gran intriga en sus fans y amigos al eliminar todas sus fotografías y video que tenía en Instagram. Fue recién esta mañana en la que realizó su primer post y lo único que decía era “Hoy”.

En esta publicación de Ricardo Morán, también llamó la atención los comentarios de sus amigos más cercanos como; Maricarmen Marín, Karen Schwarz, Magdyel Ugaz, Johanna San Miguel, entre otros, quienes le enviaban mensajes de aliento.

Y al promediar la 1:00 p. m., el productor de TV causó gran emoción al revelar la primera fotografía oficial de sus mellizos, quienes llegaron a este mundo pensando tres kilos y medio cada uno, fueron fecundados ‘in vitro’ -con una donación de óvulo-.

Los nombres que eligió para sus bebés fueron Catalina y Emiliano. Ricardo Morán prometió ser el mejor padre para ellos. Asimismo, dijo que “hoy empieza su vida otra vez”.

Así informaron las conductoras del noticiero de Latina. Ambas periodistas felicitaron al nuevo papá:

"Esta mañana, por medio de una cesárea impecable, ejecutaba por un extraordinario equipo médico aquí en Estados Unidos, llegaron a este mundo mis dos hijos: Catalina y Emiliano Moran Vargas. Ambos sanos, pesando 3 kilos y medio cada uno.

Fueron fecundados in vitro con mi esperma y óvulos donados anónimamente y cuando llegaron a ser embriones en laboratorio fueron implantados en el vientre subrogado de una maravillosa mujer donde crecieron cuidados por ella y su maravillosa familia con mucho amor, a quienes les debemos todo.

Es el día más feliz de mi vida. Esperé doce años planeando este momento y el proceso concreto tardó dos años. Tengo que dar las gracias a mi maravillosa familia que me acompañó desde el principio y a mis grandes amigos que me ayudaron y guardaron el secreto estos años (ustedes saben quienes son). Muchas gracias de mi familia para las de ustedes.

Ser padre es una invitación que te da la vida para ser una mejor persona, pedir perdón por errores pasados y tratar de ser un ejemplo para que Emiliano y Catalina puedan ser felices. Se los prometo a ellos privada y públicamente. Hoy empieza mi vida otra vez", fue el mensaje de Ricardo Morán.

