Romina le fue infiel a Nicola, según pruebas de 'Magaly TV, la firme' [VIDEO]

Cuando se confirmó la relación entre Nicola Porcella y Romina Lozano, muchos seguidores del ex chico reality, pensaron que se alejaría de escándalos mediáticos; sin embargo, una revelación pondría en ‘jaque’ este cuestionado romance tras la difusión de unas conversaciones en el programa de 'Magaly TV, la firme'.

Magaly Medina presentó una serie de chats en las que se revelaría una presunta infidelidad por parte de la ex Miss Perú y es que ella habría mantenido una doble relación cuando se confirmó su noviazgo con el ex integrante de ‘Esto es Guerra’.

En más de una oportunidad, Romina Lozano negó tener enamorado –antes de Nicola Porcella-, pero una persona cercana a su presunta ex pareja hizo contundentes revelaciones para el programa de espectáculos de ATV.

Magaly Medina advirtió a sus televidentes que no revelaría la identidad de su fuente, quien habló sobre Oliver Silva Clausi, estudiante de veterinaria de 22 años y la relación que sostuvo con la ex reina de belleza. “Este familiar del joven está indignado por todas las mentiras públicas que ha dicho (Romina Lozano) Voy a mantener en el anonimato el nombre de esta persona, a menos que sea indispensable”, indicó antes de mostrar las conversaciones por WhatsApp.

“Romina, es una zor** yo estuve presente el 9 de abril, cumpleaños de la mamá (de Oliver Silva Clausi) y ella (Romina Lozano) fue presentada en la fiesta como la novia ante todos, yo llegué al día siguiente se presentó en Magaly Medina y ella había dormido ahí como una puer** toda su ropa y zapatos tirados por el suelo como lo puede negar, a un chico que la apoyó tanto, la madre y hermanos la han apoyado tanto cuando no tenía nada (…) La recibí en mi casa y da asco por mala, tengo muchas cosas para contar, esa porqu**** no será feliz sobre el sufrimiento ajeno”, fue el extenso mensaje del familiar de Oliver en referencia a la actual novia de Nicola Porcella.

Asimismo, Magaly Medina presentó otro chat en el que explicaba por qué el joven veterinario aceptó ser rechazado en televisión nacional por quien sería hasta ese entonces su pareja.

“No quiere salir ante cámaras porque está dolido. El sí la quería y respetaba. Permitió que lo negara en su programa aquel día porque según ella: ‘Oliver no era un personaje del medio y no quería que sea vea involucrado’”, agregó la persona allegada al ex de Romina Lozano, quien ahora se luce como la nueva y flamante novia de Nicola Porcella.

Programa completo de Magaly TV, la firme