Bailarina causa repudio de usuarios tras señalar que el emoliente da asco

La bailarina Alessia Drago, conocida en el mundo del espectáculo por se la enamorada de Patricio Quiñones, causó el repudio de los usuarios de Instagram al realizar un crudo comentario sobre el emoliente.

Este episodio se dio durante una transmisión en vivo que realizó la joven bailarina en su cuenta oficial de Instagram, donde señaló lo siguiente. “En la mañana me dijo, Ale hoy vamos a hacer emoliente… pero me lo dijo tipo riéndose”, fueron las palabras iniciales de Alessia.

“Yo le dije que aj ni cag@#$% vas a hacer emoliente. ¡Qué asco! Pensando que lo decía de jo$#@ pero miren, en serio, en serio hizo emoliente. Huele a hierba”, expresó Alessia mostrando la jarra de emoliente.

Para tratar de amenizar su comentario sobre el emoliente, la enamorada de Patricio Quiñones contó el "trauma" que le tocó vivir con esta bebida peruana.

"Yo tengo un trauma con eso (por el emoliente) porque hace como dos años yo bailaba en una escuela de salsa y un día me dijeron para ir a comer y yo pensé que iríamos a un lugar un poco más conocido, pero me metieron a un hueco por abajo de la escuela a comprarme un menú que no sé cuánto costaba y me trajeron el emoliente y yo salí corriendo", narró Alessia Drago.

Ante la publicación de este video, los usuarios de Instagram se encargaron de descargarlo y viralizarlo en las distintas redes sociales, donde Alessia Drago es duramente criticada.

"La forma como se expresa sí es penoso, un tono discriminativo y con una jerga de pitucos que da risa", "en el país y el mundo existe gente ridícula. Tan rico que es el emoliente", "pobre, cuando se ponga enferma lo que no sabe es que le darán de tomar puro emoliente" y "pobre niña hueca, cuando aprenda el valor de las cosas, recién empezará a ver la vida", se pudo leer entre los comentarios.