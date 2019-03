Olenka Zimmermann explica por qué insultó a menor de edad en San Bartolo

Olenka Zimmermann apareció este jueves 28 de febrero por varios programas de TV explicando los motivos de su enfrentamiento con una adolescente de 16 años en San Bartolo, y contó por qué se exaltó de esa manera, tal como se ve en un video que empezó a circular en las redes sociales. La conductora de ‘Al sexto al Día’ señaló que la muchacha insultó a su hija que sufre de epilepsia y señaló que está cansada del alboroto que hacen los jóvenes por las fiestas constantes que realizan.

Durante el programa de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén presentó la nota que le hizo Panamericana donde revela cada detalle de los hechos que sucedieron en su barrio de San Bartolo.

Según contó Olenka Zimmermann llamó al serenazgo por el constante alboroto que hacen los adolescentes en el departamento colindante al suyo y asegura que la adolescente de 16 años la insultó. “He pasado por acá ( señala unas escaleras) escuchando insultos de… La chibola me dijo “Tremenda per… paras todo el día acá drogándote. ¡Drogadicta! Serenazgo es ella es la perr.... ese es el problema. Conmigo no te puedes meter, yo soy menor de edad. Y la perr… de tu hija, epiléptica, además””, narró la conductora de TV.

Luego de los constantes insultos de la menor de edad, Olenka Zimmermann no aguantó más por lo que “estalló” contra ella. “Vas a empezar a filmar (le señaló a hombre) y voy a aprovechar que está serenazgo para poner en su sitio a esta chibola: “Mira moscosa m… solamente porque eres menor de edad no te he dado una paliza. Solo porque eres menor de edad no te meto un cabezazo y te rompo la cabeza. Me has insultado por 20 minutos, me has dicho cosas horribles. Has insultado a mi hija… He sido agredida por ella”, comentó con lágrimas Olenka, de 49 años, en los ojos enojada por la situación.

Olenka Zimmermann hizo un mea culpa sobre la situación que se vivió en San Bartolo. “No fue la manera correcta (de reaccionar así). Esto no debió salir nunca en la tele. Han aprovechada que soy mediática, me han querido destruir seguro que me han querido extorsionar, pero ya no, esto no va ser así. Agradezco a los medios que han apoyado. Estaba nerviosa que me echen de mi trabajo. Pido disculpas a la gente por esto, pero no debió salir en la tele”, comentó para las cámaras de ‘Tengo algo que decirte.

Problema en San Bartolo