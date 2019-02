Melissa Klug le escribe dedicatoria a Jefferson Farfán, ¿Ivana Yturbe se pondrá celosa? [FOTOS]

Melissa Klug y Jefferson Farfán han aprendido a llevarse bien como padres de dos niños, pese a los dimes y diretes que protagonizaron cuando el futbolista oficializó su relación con la cantante Yahaira Plasencia.

Tras el fin del romance entre la salsera y Jefferson Farfán, la popular ‘Blanca de Chucuito’ no volvió a hablar mal del padre de sus dos hijos varones, sin embargo hasta ahora no deja las críticas cuando le preguntan por Plasencia.

Cuando Ivana Yturbe confirmó que ella es la nueva novia del goleador de la selección peruana, Melissa Klug no tuvo reparos en criticar a la exnovia de Mario Irivarren.

Con esas actitudes, la mamá de las 'Chicas Klug' ha demostrado que no tiene nada en contra de Jefferson Farfán, por lo que aprovechó que fue el cumpleaños de su hijo Adriano Farfán para enviar un emotivo mensaje al delantero peruano.



“Y pues sí, si él me abrió las puertas y con eso trabajé y tengo lo que tengo gracias a eso, pues agradecida estoy. Muchas gracias Jefferson Farfán, pero muchas gracias, sobre todo, por darme dos hijos maravillosos”, expresó la actual novia del bailarín Ítalo Valcárcel.

Melissa Klug también admitió que ella se volvió en una persona famosa gracias a la sonada relación que tuvo con el futbolista que juega en Rusia “Es verdad (que me hice conocida por Jefferson Farfán), no lo tengo que negar, fui 11 años la mujer de Jefferson, la madre de los hijos, soy la ex pareja de Jefferson Farfán, pero sigo siendo la madre de los dos hijos de él”, señaló.

Las declaraciones de Melissa sorprendieron a más de uno, pues hace unos días la empresaria contó que Farfán no suele estar presente en el cumpleaños de su hijo Adriano.

Según algunos cibernautas, la dedicatoria de Melissa Klug a Jefferson Farfán es una forma de provocar los celos de Ivana Yturbe, quien precisamente se encuentra por Europa, cerca al futbolista.

Melissa Klug celebra cumpleaños del hijon de Jefferson Farfán

La historia de amor de Melissa Klug y Jefferson Farfán antes de Ivana Yturbe

Melissa Klug junto a los hijos de Jefferson Farfán en fotos familiares para Instagram

Los hijos de Jefferson y Melissa son promesas del fútbol