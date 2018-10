Tilsa Lozano tilda de "Candy" a Milett Figueroa y le envía indirecta a Christian Domínguez

Tilsa Lozano volvió a los escenarios y en sus shows no se quedó callada. La ex 'Vengadora' estuvo con su mejor amigo el 'Zorro' Zupe en una conocida discoteca de Lima Este, dónde no pudo con su genio y tildó de 'Candy' a Milett Figueroa.

Como si eso fuera poco, Tilsa Lozano también le llamó "tramposo" a la pareja de la 'Chabelita', Christian Domínguez, mientras que su compañero de escenario lanzó una carcajada porque se tenía que presentar la la Gran Orquesta Internacional en ese mismo recinto.

"Dime si no tiene un aire a Patricio Quiñones. Sí, ¿tiene un aire a Patricio Quiñones si o no? Ya pues, y tú puedes ser la Candy", dijo Tilza Lozano con referencia al ex de Milett Figueroa y a la misma misma modelo.

Antes de dar el pase a la orquesta de Christian Domínguez, la también animadora dijo lo siguiente: "¿Están listos para la Gran Orquesta? Hablando de tramposos (...)".

De otro lado, Tilsa Lozano envió una indirecta para varias figuras de la farándula de Chollywood. "Ya estás como, no puedo decir nombres porque hay cámaras, pero hay muchas de la farándula que se hacen las 'santas' y son tremendas(...)¿Con qué trabajan?", argumentó la ex 'Vengadora' cuando el 'Zorro' Zupe le dijo que hay chicas que trabajan todo el año para darse algunos viajes al extranjero.

Tilsa Lozano retornó a sus actividades que había dejado de lado cuando estaba con Miguel Hidalgo, según su mejor amigo. Además, la animadora está dispuesta a recuperar su cuerpo de infarto con diversas rutinas en el gimnasio y mantener su lengua más afilada que nunca.

Tilsa Lozano no se calló nada e hizo fuertes declaraciones