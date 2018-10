Jefferson Farfán desaira a Yahaira Plasencia y Melissa Klug se burla de salsera

Hace unos días Jefferson Farfán sorprendió a Paolo Guerrero con un comentario. La ‘Foquita’ fue quien empezó con la broma sobre una pronta boda entre su amigo con Thaísa Leal, pero no se imaginó que todo se saldría de control.

“Hermano están que se nos caen nuestros soldados. Ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo”, señaló Jefferson Farfán en una publicación de Paolo Guerrero en su Instagram.

El ‘Depredador’ no se quedó con los brazos cruzados y se vengó del futbolista del Lokomotiv por haber revelado lo que sería su gran secreto. El hijo de Doña Peta no tuvo mejor idea que recordarle a la cantante Yahaira Plasencia, expareja de Farfán.



"Jefferson Farfán eres el próximo con la Yaha", fue lo que escribió Paolo Guerrero a manera de defensa. En un inicio la ‘Foquita’ no supo qué más decir y optó por el silencio. Pero luego sorprendió con su respuesta.

"Oe mongol, deja de hablar estupideces. La gente piensa que es verdad tara**. Yo no me caso ni con mi mamá ahorita. Estoy enfocado en lo mío nomás. Todo es joda", respondió Jefferson Farfán. Este comentario fue interpretado como un “desaire” a la salsera.

Como era de esperar, la expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, se vaciló de las palabras del futbolista sobre Yahaira Plasencia.

Según la popular ‘Blanca de Chucuito’, el delantero peruano se encuentra muy feliz estando sin pareja. “Ellos son amigos (Paolo y Farfán) y siempre la chacota va estar entre ellos, aunque no le gustó mucho a Jefferson el comentario (matrimonio con Yahaira), por eso respondió de inmediato. La verdad no sé cómo habrá terminado la relación entre ellos, pero por lo que yo sé Jefferson se encuentra feliz soltero”, refirió.

Melissa Klug también aseguró que no se hace problemas si goleador de la selección peruana rehace su vida. “¿Si Jefferson ya tiene que casarse? ¿Por qué no? Creo que para el amor no hay edad y todas las personas tenemos derecho a volver a enamorarnos o casarse. Ya le tocará que alguien lo case (risas)”, manifestó la chalaca, quien estará en el concierto de Romeo Santos el 29 de noviembre en el Estadio Nacional.

“Más que sentar cabeza, creo que está disfrutando su soltería. Quizás está enamorado y no lo quiere decir”, añadió.