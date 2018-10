Gisela y Ethel juntas en De vuelta al barrio

Estela Redhead, productora de ‘De vuelta al barrio’, confirmó el próximo ingreso de Gisela Valcárcel a la serie.

“Estamos felices con su participación, Gisela grabará algunas escenas divertidas, ya estamos preparando su vestuario”, refirió para luego adelantar cuál será el rol de la conductora en la producción.

“Su personaje va a poner de cabeza a algunas personas dentro del barrio, no puedo adelantar nada más. Pero la sorpresa es que actuará junto a su hija Ethel. Las grabaciones serán el próximo martes y las escenas se podrán ver el jueves siguiente”, refirió.

A su turno, Adolfo Chuiman celebró el ingreso de la Valcárcel. “He trabajado muchos años al lado de Gisela. ¿Si estuvimos distanciados por alguna enemistad? Esos son chismes, no es verdad, pero no me sorprende porque a mí me han inventado un montón de cosas, hasta que soy ‘pato’... A Gisela la espero con los brazos abiertos”, dijo.

300 capítulos

De otro lado, Estela y el elenco en pleno celebraron los 300 capítulos de la serie. “Ahora está más sabrosa, más picante y con más ritmo y eso se siente en la calle. Hasta el año pasado el público me seguía llamando Peter (personaje de Al fondo hay sitio) , pero ahora ya me reconocen como Benigno. El público ya se enganchó”, comentó Chuiman.

En tanto la productora confesó que hicieron algunos ajustes en el guion y apuntaron más a la comedia para lograr una mejor aceptación. “Los resultados el año pasado no fueron los mejores, hay que reconocerlo, pero este año encontramos el camino por dónde ir. Sin embargo este es un reto que tenemos que vivir día a día”, mencionó.

Antes de finalizar confirmó que De vuelta al barrio continuará en pantalla en 2019 con su tercera temporada.