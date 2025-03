A inicios de marzo, el tiktoker Ángel Ramírez se vio envuelto en la polémica tras ser captado ingresando a varios hoteles acompañado de un amigo y dos señoritas. El influencer, casado con Colleen Barry, mejor conocida como ‘Coco’, confesó después del ampay que actualmente están temporalmente separados mientras ella reside en Estados Unidos.

En su más reciente entrevista para el programa digital '¿Ahora qué?' de Tvmos+, Ángel Ramírez reveló que está recibiendo terapia psicológica para afrontar la difícil situación que atraviesa con su pareja. Además, expresó su deseo de reconciliarse con su familia. “Quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mi hijo, a quien extraño demasiado”, declaró emocionado.

Ángel Ramírez busca reconciliarse con su esposa

En la emisión del 27 de marzo del programa '¿Ahora qué?', el tiktoker Ángel Ramírez se sinceró sobre el complicado momento sentimental que atraviesa con su esposa, Colleen Barry. Durante la entrevista, la invitada Brenda Carvalho le preguntó si tenía pareja, lo que dio pie a que Carlos Vílchez revelara que el influencer se encuentra actualmente separado de su esposa y que incluso "lo habían botado de la casa".

Ante esta situación, Ángel Ramírez no evitó el tema y comentó: “Como en toda familia, pasan algunos problemas. (¿Qué problemas?) Malos entendidos”. Aunque no entró en detalles, el influencer aseguró que está enfocado en recuperar la relación con su esposa y en sanar los conflictos familiares que los llevaron a esta situación.

Por otro lado, el tiktoker también confesó que está recibiendo terapia psicológica para enfrentar este difícil momento. “Estoy yendo al psicólogo, estoy teniendo ayuda psicológica porque quiero mejorar como persona, quiero tratar de sanar algunas cosas, quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mi hijo, a quien extraño demasiado”, declaró con evidente emoción.

Además, cuando le dijeroN que no había perdido a su hijo, Ángel Ramírez destacó que lo que más le preocupa es el tiempo perdido con su familia. “El tiempo perdido, que no se puede recuperar así nada más, es lo que más me interesa”, expresó, dejando en claro que su principal prioridad es reconciliarse con su esposa y recuperar la conexión con su hijo.

Ángel Ramírez anunció la separación con su esposa

El tiktoker peruano Ángel Ramírez generó controversia tras ser captado ingresando a varios hoteles en Lince junto a un amigo y dos mujeres durante la madrugada del 9 de marzo. Las imágenes fueron difundidas por el programa de Youtube 'Puro floro' y desataron críticas en redes sociales, especialmente porque su esposa, Colleen Barry, se encontraba en Estados Unidos.

Tras el escándalo, el influencer utilizó sus redes sociales para negar haber sido infiel y anunció que él y su esposa decidieron separarse temporalmente. En un emotivo mensaje, Ramírez mostró su arrepentimiento y aseguró que busca solucionar lo problemas en su relación. “Quiero mandarle un mensaje a Colleen, es la persona más afectada con todo esto, me siento muy mal por todo lo que está pasando. Te amo mucho. Yo sé que vamos a solucionar todo esto. Hemos decidido los dos, por todo lo que está pasando, cortar comunicación por el momento”, declaró Ramírez.