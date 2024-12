La relación entre los exintegrantes de Skándalo, Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, parece haber llegado a su fin, tanto a nivel personal como profesional. La noticia se dio a conocer luego de que Trevitazo emitiera un comunicado oficial anunciando su separación definitiva de Carbajal, a quien consideraba su “hermano”. Aunque no se han confirmado detalles concretos, se especula que la ruptura estaría relacionada con desacuerdos económicos tras el reencuentro de la famosa agrupación en su concierto de aniversario.

“Informo a la opinión pública mi separación personal y laboral del señor Luis Alberto Carbajal Lazo. Agradezco la oportunidad que ambos nos dimos durante muchos años, pero dado a temas netamente personales y profesionales, he decidido bloquear todo tipo de vínculos que me unan al señor…”, afirmó Ricky Trevitazo en su mensaje, dejando entrever tensiones que aún no han sido aclaradas.

¿Qué dijo Luigui Carbajal sobre la polémica separación con Ricky Trevitazo?

En declaraciones para el diario Trome, Luigui Carbajal desmintió haber tenido problemas financieros con Trevitazo, aunque prefirió no entrar en detalles. “Yo hice el concierto. Por eso no diré nada, pero si alguien sale a decir algo, solo me defenderé. Mientras tanto, que a todos les vaya bien,” expresó el cantante, mostrando una postura cautelosa pero firme.

Sobre sus próximos proyectos, Carbajal reveló que no seguirá usando el nombre de Skándalo en sus presentaciones. “Debo cumplir con los eventos pactados. Soy muy responsable y todo está bajo mi firma,” indicó, asegurando que se enfocará en desarrollar su propia orquesta y nuevos proyectos artísticos.

Roly Ortiz revela el supuesto origen del problema entre Luigui y Ricky

Roly Ortiz, quien en mayo de 2024 envió una carta notarial a Ricky Trevitazo por el uso de temas de la reconocida agrupación, ahora muestra su apoyo tras la decisión de este último de poner fin a su amistad con Luigui Carbajal. “Todo tiene que ver con los 25 años. Ahí está el meollo de todo (...) Luigui manejó todo”, declaró Ortiz en una entrevista.

El fundador acusó a Carbajal de manipular tanto la organización como los recursos del evento, dejando fuera a otros miembros del grupo para tomar el control total. “Nos sacó a cada uno de todo para que él maneje todo y sobre todo el dinero. Nos engañó a todos”, afirmó Ortiz. Además, detalló que se sintió traicionado porque Luigui no cumplió las promesas realizadas desde el inicio.