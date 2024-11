La empresaria y prometida de Said Palao, Alejandra Baigorria, no se ha quedado callada ante las críticas que ha recibido por el lanzamiento de su perfume, creado en colaboración con una conocida marca. El experto perfumista Joaquín Cisneros fue uno de los principales detractores, cuestionando la calidad del producto y su precio. Sin embargo, Alejandra no tardó en reaccionar, defendiendo con firmeza su fragancia a través de sus redes sociales.

Baigorria, conocida por su presencia en el mundo de los negocios, ha asegurado que su perfume es un Eau de Parfum y no una simple colonia, como había señalado Cisneros. Además, hizo hincapié en que tomará acciones legales contra el perfumista, por lo que considera comentarios malintencionados que buscan perjudicar su emprendimiento. “A mí lo que me molesta es que un peruano sea quien hunda a otro peruano con un emprendimiento”, expresó la empresaria en sus historias de Instagram.

Alejandra Baigorria defiende la calidad de su perfume

A pesar de las críticas, Alejandra Baigorria se mostró orgullosa de su producto, asegurando que su perfume es el más vendido en todo el país, superando incluso a marcas internacionales de renombre. En sus redes, la empresaria invitó a los consumidores a probar el perfume y compartir sus experiencias, siempre basadas en hechos reales y no influenciadas por las opiniones de los detractores.

“Este perfume, hermoso y lindo, y que huele espectacular, es el número uno de ventas en todo el país. Sí, le gana a los mejores perfumes internacionales, franceses e italianos. Es por eso que a la gente le duele, le pica y me quiere hundir. Pero lo siento, este perfume seguirá siendo el más vendido y de eso me encargo yo, porque para eso trabajo todos los días. Así que te invito a que lo pruebes y hagas una reseña real del producto”, afirmó Alejandra. La empresaria también destacó que su éxito no depende de mirar a la competencia, sino de enfocarse en hacer un buen trabajo y contribuir al crecimiento de los emprendedores peruanos.