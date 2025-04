Licencia de conducir en Florida: la ley aprobada por Ron DeSantis que incrementa sanciones a conductores por este motivo

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó recientemente la Ley HB 1589, que endurece las sanciones para los conductores que circulen sin una licencia de conducir válida en el estado. Esta legislación, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025, introduce un sistema de penalizaciones progresivas. A medida que un conductor comete infracciones repetidas, las consecuencias legales se vuelven más severas. La primera violación se considera un delito menor de segundo grado, que conlleva una multa y hasta días de cárcel. Para la segunda infracción, la pena se eleva a un delito menor de primer grado, también con una multa y hasta un año de prisión. A partir de la tercera infracción, se impone una pena mínima obligatoria de 10 días de prisión.

Estas medidas tienen como objetivo reforzar la seguridad en las carreteras de Florida y garantizar que todos los conductores en el estado cumplan con las normativas de tránsito. Con estas sanciones, las autoridades buscan reducir los riesgos asociados con la conducción sin licencia y promover una conducción más responsable entre los residentes y visitantes del estado.

¿Cuál es la ley firmada por Ron DeSantis que aumenta las sanciones para conductores en Florida?

La Ley HB 1589, firmada por Ron DeSantis, establece sanciones más estrictas para quienes conduzcan sin una licencia válida en Florida. La ley clasifica la primera violación como un delito menor de segundo grado, con una multa de hasta US$500 y hasta 60 días de cárcel. Si un conductor es detenido por segunda vez por la misma infracción, la pena aumenta a un delito menor de primer grado, con una multa de hasta US$1,000 y hasta un año de prisión.

Además, la tercera infracción o más graves implicará una pena mínima de 10 días de prisión, además de las sanciones correspondientes. Estas medidas buscan asegurar que todos los conductores estén debidamente habilitados y capacitados para conducir en las vías públicas, lo que, a su vez, contribuiría a una mayor seguridad vial.

Este el requisito básico para todos los conductores en Florida

A partir del 1 de julio de 2025, Florida exigirá que todos los conductores cuenten con una licencia de conducir válida y vigente emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV). Este requisito es fundamental para garantizar que los conductores estén autorizados legalmente para operar vehículos en las carreteras del estado. Tener una licencia válida asegura que el conductor ha cumplido con las pruebas y exámenes necesarios para demostrar su capacidad de conducir de forma segura.

El cumplimiento de este requisito no solo es esencial para la legalidad, sino también para la seguridad de todos en las vías públicas. Tener una licencia válida permite a las autoridades verificar rápidamente la identidad y el historial de conducción de una persona en situaciones como controles de tráfico o accidentes, lo que facilita una respuesta más eficaz y segura en la vía pública.

Para tramitar la licencia de conducir en Florida, es necesario presentar varios documentos. Primero, se debe proporcionar una prueba de identidad, como un pasaporte extranjero vigente, una tarjeta de residente permanente (Green Card) o una visa válida de no inmigrante. Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar su acta de nacimiento o pasaporte estadounidense. También es necesario contar con el Número de Seguro Social (SSN), que se utiliza para confirmar tu estatus fiscal y realizar diversos trámites en EE.UU. Si no se tiene un SSN, se deberá presentar una carta del Social Security Administration (SSA) que indique que no se es elegible para obtenerlo. Además, se tendrá que mostrar prueba de residencia en Florida, que puede incluir documentos como facturas de servicios públicos, un contrato de arrendamiento o hipoteca, o declaraciones de impuestos de los últimos 12 meses, con el fin de verificar la dirección en el estado.