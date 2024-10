Desde que se estrenó el ‘Cantando 2024’, Milett Figueroa ha sido la más cuestionada del programa, tanto por programas argentinos como espacios peruanos. Sin embargo, la modelo aseguró que no se callará más y se defenderá de sus adversarios. Al parecer, tampoco se reprimirá y expresará sus emociones; tal y como lo hizo el último miércoles 2 de octubre.



Milett Figueroa se emociona en el ‘Cantando 2024’



Tras la presentación del diseñador argentino Benito Fernández y Evelyn Basile al ritmo de ‘Cha cha muchacha’, el jurado del ‘Cantando 2024’ no fue tan considerado con sus puntajes. Sin embargo, la que sí elogió a la pareja de concursantes fue Milett Figueroa, quien no pudo ocultar sus emociones.



“Bueno, me pasaron cosas. A mí me conmueve la ternura y eso es algo que siempre me pasa”, fue lo que primero que dijo Milett Figueroa, con la voz quebrada, en su intervención como jurado. “Me conmueve el compañerismo y la entrega lo sentí hasta aquí”, añadió Figueroa, tratando de reponerse.



Luego, la figura peruana comentó sobre la performance en el escenario. “Sé que Benito no es cantante, pero tú (a Evelyn Basile), como compañera, lo ayudaste mucho. Siento que lo quieres, se nota. Y eso es algo que me emocionó mucho y no hay nada más lindo que sentir que eres una gran artista y puedes apoyar a un compañero con todo. Me encantó cómo empezaste, cómo bailaste, cómo continuaste apoyándolo y cantando como una verdadera artista”, sostuvo.

Antes de dar paso a Marcelo Polino, otro jurado del ‘Cantando 2024’, Milett Figueroa se disculpó por quebrarse en vivo. “Perdón que me ponga así, pero a mí me pasan cosas con la ternura. Y mi puntaje ya lo sabrán en su momento”, concluyó.

Tras el emotivo momento de la peruana, sus seguidores no tardaron en reaccionar. “La que conocemos, sabemos lo fuerte que puede ser frente a otros, pero lo sensible que es, te queremos Mile”, “Qué lindo momento, bella Milett, muy buena devolución”, “Milet es muy sensible, se le nota y recuerda a su padre” y “Milett aporta mucho al jurado, supo con inteligencia, respeto y seguridad, se lo ganó, asombra cómo estudia y se concentra en cada devolución”; comentaron los cibernautas.



Milett Figueroa se defiende de sus detractores



Milett Figueroa ha vuelto a estar en el centro de la controversia tras recibir duras críticas del periodista argentino Ángel de Brito, quien la acusó de haber obtenido su puesto como jurado en ‘Cantando 2024’ debido a su relación con el productor Marcelo Tinelli. La modelo peruana no permaneció en silencio y defendió su participación en el programa, enfatizando que su lugar no depende de nadie más.



En el programa del 30 de septiembre, Figueroa vivió un momento incómodo cuando fue cuestionada directamente por el periodista argentino Pepe Ochoa sobre su conflicto con Ángel de Brito, quien la había calificado como "paracaidista". A pesar de mostrarse afectada, mantuvo la calma y respondió con firmeza, asegurando que no permitirá que los comentarios malintencionados la afecten, y reafirmó la legitimidad de su rol como jurado.

Milett Figueroa responde a Ángel de Brito

Lejos de dejarse provocar, Milett Figueroa respondió con claridad, señalando que no tiene control sobre los prejuicios de otros. “Yo nunca voy a cambiar la mirada de las personas que tienen preconceptos sobre mí. No puedo hacerme cargo de las barbaridades que dice fulanito, menganito, porque de verdad que pierdo energía y vida”, afirmó con determinación.



La modelo reiteró que su enfoque está en su trabajo, a pesar de las críticas. “Esto es un trabajo para mí, así a muchos les duela, van a tener que soportar”, concluyó, defendiendo su presencia en el jurado del programa argentino.

Resumen: Milett Figueroa muestra su lado sensible