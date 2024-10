Mamá de Milett Figueroa amenaza a Magaly Medina con cárcel: "¡Expresidiaria! ¿Quiere regresar?"

La madre de Milett Figueroa ha encendido la polémica al amenazar públicamente a Magaly Medina con acciones legales, sugiriendo que la conductora podría terminar en prisión nuevamente. A través de un contundente mensaje en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, la progenitora de la modelo expresó su molestia por los comentarios de Medina hacia su hija, insinuando que la situación podría terminar con la periodista enfrentando cargos judiciales.

Este enfrentamiento surge tras una serie de críticas de Magaly Medina hacia Milett Figueroa, las cuales no han sido bien recibidas por su familia. La madre de la modelo no dudó en salir en su defensa, mostrando su indignación y advirtiendo con tomar medidas drásticas si los ataques continúan.

¿Qué dijo Martha Valcárcel sobre Magaly Medina?

Martha Valcárcel, madre de la modelo y actriz Milett Figueroa, no se quedó callada ante las críticas vertidas por Magaly Medina hacia su hija. Durante su participación en el programa 'Amor y fuego', Valcárcel expresó su indignación por los comentarios de la conductora y dejó en claro que tomará acciones legales para defender el honor de su familia. Según Valcárcel, los ataques de Medina han sobrepasado los límites, y advirtió que la presentadora ya tiene un historial de problemas legales debido a sus declaraciones.

"Yo no vengo de vocero de Milett Figueroa. Yo vengo como Martha Valcárcel, porque han tocado el honor de mi familia y el honor de una hija. Esto no se queda así. Ella (Magaly Medina) ya estuvo en la cárcel por difamación. Esto lo deben saber en Argentina. Ella es una exconvicta y sabe qué es estar en la cárcel. Voy a tener que hacer cola para ganarle un juicio. Qué desgracia. Ella solo vive de juicios. Gisela Valcárcel también le ganó un juicio, sino que ella tuvo la plata para pagar una indemnización. Le han ganado muchos juicios", dijo en un inicio.

Con un tono firme y contundente, Martha Valcárcel recordó los antecedentes judiciales de Magaly Medina, insinuando que la conductora podría volver a enfrentar consecuencias legales por sus palabras. La madre de Milett Figueroa no solo mostró su molestia, sino que también lanzó una advertencia directa a Medina, asegurando que no permitirá que la imagen de su hija sea manchada públicamente.

"Lo que hizo esta señora Magaly Medina (no tiene nombre). ¡Expresidiaria! ¿Le gusta o quiere regresar? Con mi hija, no voy a permitir que manche el honor de mi familia", agregó.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Milett Figueroa?

Tras ser consultada sobre su molestia respecto a la participación de Milett Figueroa como jurado en el programa 'Cantando', Magaly Medina, conductora de 'Magaly TV, la firme', expresó que la modelo debería formar parte de los concursantes, en lugar de evaluarlos. "Me irrita que alguien que no tiene las habilidades necesarias para cantar esté juzgando a personas que, en muchos casos, están al mismo nivel o incluso mejor que ella", comentó Medina.

Durante su intervención en el programa LAM, Medina también criticó el desempeño de los actuales participantes de Cantando 2024. "No los he escuchado a todos, pero los del primer programa fueron terribles", afirmó. Asimismo, subrayó que Milett había estado fuera de los medios por varios años. "Ella ha sido concursante en programas de canto y baile, pero no ha sido una figura destacada", insistió.

Por último, la periodista señaló que Milett volvió a ganar visibilidad gracias a su participación en 'El gran chef: famosos'. "La llamaron el año pasado para 'El gran chef' y le fue bien, pero fue en un reality que recluta a figuras que ya estaban olvidadas por cuestiones de presupuesto. Resucitó con 'El Gran Chef' y luego Tinelli la volvió a sacar a flote", concluyó.