Milett Figueroa ha vuelto a ser el centro de la polémica tras recibir fuertes críticas del periodista argentino Ángel de Brito, quien la ha señalado de haber obtenido su lugar como jurado en 'Cantando 2024' por su relación con el productor Marcelo Tinelli. La modelo peruana, conocida por su tenacidad, ha decidido no guardar silencio y ha salido al paso para defender su trabajo en el programa, subrayando que su lugar en el jurado no depende de terceros.

Durante la transmisión más reciente del concurso, Figueroa enfrentó un incómodo momento cuando se le preguntó directamente por su conflicto con Angel De Brito. Aunque visiblemente afectada por la situación, la modelo mantuvo la compostura y respondió con seguridad, afirmando que no se dejará afectar por los comentarios malintencionados y que su labor como jurado es completamente legítima.

Milett Figueroa responde a los insultos de Ángel de Brito

El incidente que desató la polémica ocurrió el 30 de septiembre, cuando Pepe Ochoa, periodista argentino, aprovechó una transmisión en vivo para preguntarle a Milett Figueroa sobre las críticas que Ángel de Brito le había dirigido. El comunicador no dudó en recordarle a la modelo que Ángel De Brito la había llamado "paracaidista", insinuando que su puesto como jurado en el show de talentos se debía únicamente a su relación sentimental con Marcelo Tinelli, uno de los principales directivos del programa.

Lejos de caer en provocaciones, Milett respondió de manera contundente, subrayando que no tiene control sobre los preconceptos que otros puedan tener sobre ella. "Yo nunca voy a cambiar la mirada de las personas que tienen preconceptos sobre mí. No puedo hacerme cargo de las barbaridades que dice fulanito, menganito, porque de verdad que pierdo energía y vida", expresó con firmeza la modelo, dejando claro que su enfoque está en su trabajo, no en las críticas. "Esto es un trabajo para mí, así a muchos les duela, van a tener que soportar", agregó, defendiendo su presencia en el jurado.

¿Qué pasó entre Milett Figueroa y Ángel de Brito?

El conflicto entre Milett Figueroa y Ángel de Brito no es nuevo. Todo comenzó cuando se anunció que Figueroa sería parte del jurado en 'Cantando 2024', lo que desató una serie de críticas por parte del periodista argentino. De Brito insinuó que la peruana no había conseguido el puesto por mérito propio, sino por su relación con Marcelo Tinelli. "La están usando para generar más reality y comentarios", comentó el conductor argentino, encendiendo la polémica y causando una reacción inmediata tanto en Figueroa como en su madre, Martha Valcárcel.

Ángel de Brito le contesta a Milett Figueroa. Foto: X

La madre de Milett no tardó en responder a las acusaciones en una entrevista radial, donde afirmó que Tinelli estaba molesto por los comentarios de el conductor y que se encargaría personalmente de aclarar la situación. No obstante, lejos de apaciguar las aguas, las palabras de Martha Valcárcel, mamá de Milett provocaron más burlas por parte del periodista, quien incluso la llamó "parásita" en redes sociales, aumentando la tensión entre ambas partes.

Milett, por su parte, decidió hacer frente a la situación y señaló que siempre ha tratado a Ángel De Brito con respeto, cuestionando la actitud del periodista hacia ella. Sin embargo, conductor argentino reafirmó su postura, insistiendo en que la modelo es una "paracaidista" que solo consiguió el puesto por su vínculo con Tinelli.

Profesoras de canto desmienten a la mamá de Milett

Uno de los puntos más discutidos en torno a la participación de Milett Figueroa como jurado en 'Cantando 2024' ha sido su falta de preparación vocal. Ante las críticas que la acusan de no tener la formación necesaria para evaluar el talento de los participantes, su madre, Martha Valcárcel, defendió a la modelo afirmando que había tomado clases de canto con reconocidas cantantes como Isabel Iñigo y Shantall Young Oneto.

Sin embargo, ambas artistas salieron a desmentir las declaraciones de la mamá de Milett. Isabel Iñigo aclaró en una entrevista que su relación con Milett fue limitada y que solo le dio algunos consejos cuando participó en un programa de Gisela Valcárcel. "No fui su coach, solo le di algunos consejos", comentó Iñigo, desestimando la idea de haber sido su instructora formal.

Por otro lado, Shantall Young Oneto también negó ser su profesora habitual, aunque le deseó éxito en el programa. "Espero que haga un gran trabajo, pero definitivamente necesita un training. Como siempre hemos hablado, si ella quiere dedicarse profesionalmente al canto, tiene que trabajarlo. Espero que no la hagan cantar de la nada", señaló la cantante, destacando la importancia de una formación sólida si Milett desea seguir este camino profesional.