Hernando de Soto: “Considero que este debate ha sido lamentable”

El ex candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, se pronunció sobre el debate presidencial del último domingo 30 de mayo, en el que participaron los postulantes de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de Perú Libre, Pedro Castillo.

De Soto señaló que en el intercambio de propuestas los aspirantes al sillón presidencial no explicaron la forma en que realizarían lo que estaban prometiendo.

“ No hemos entrado al fondo de los que es la contienda entre los dos candidatos, lo importante es saber cómo lo van a hacer, no qué van a hacer, la forma como está planteado en la prensa extranjera es si el Perú va ser cabecera para un capitalismo popular y renovado o si va a ser cabecera de playa para un comunismo, ese es el verdadero tema y ese tema no se ha tratado”, indicó en diálogo con Canal N.

Asimismo, enfatizó en que esta “no es una elección cualquiera”, pues recordó que nunca habíamos tenido una pandemia que “acabó con 50% de los puestos de empleo, de la empresa MYPE”.

En ese sentido, el economista opinó que este debate presidencial entre los representantes de Perú Libre y Fuerza Popular le ha parecido lamentable.

“ Por eso ando bien insatisfecho y, considero que este debate ha sido lamentable en términos de que está moviendo a los peruanos de votar de una forma o de otra”, remarcó.

Debate presidencial

El último domingo Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) en Arequipa.

A menos de una semana de los comicios de segunda vuelta, esta fue la última vez que los postulantes dieron a conocer sus planes de gobierno. Castillo ratificó en que el suyo sería un mandato inclusivo, con políticas para mejorar la educación y la salud y así deje de ser “un privilegio” y se convierta en un derecho real. Sumado a ello, afirmó que se crearán más puestos de trabajo y la inversión privada sería bienvenida.

A su turno, la heredera del fujimorismo resaltó que se entregaría un bono de 10.000 soles para aquellos que han perdido un familiar a causa de la COVID-19, además de reforzar los programas sociales y métodos preventivos para luchar contra la pandemia.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.