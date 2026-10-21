Jorge Gavidia reconoce diferencias en Buen Gobierno tras apartarse del voto en bloque, pero descarta una fractura

El senador Jorge Gavidia, de la bancada de Buen Gobierno, reconoció que existen diferencias internas luego de apartarse del acuerdo para votar en bloque. Pese a ello, descartó una fractura dentro de su agrupación y aseguró que conserva una buena relación con sus compañeros. “Tengo una buena comunicación todavía”, afirmó al ser consultado sobre un posible distanciamiento dentro de su bancada.

Las declaraciones se dieron luego de que se le preguntara por los cuestionamientos del senador Sigal, quien sostuvo que existía un acuerdo para que la bancada mantuviera una sola posición durante la votación. Gavidia fue consultado por su decisión de no seguir ese entendimiento.

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Ante las preguntas sobre un posible distanciamiento, el parlamentario negó que su voto haya generado una ruptura. Afirmó que las diferencias de opinión no tienen por qué afectar al partido y rechazó la posibilidad de alejarse de la bancada.

Gavidia también se refirió a la conversación con Nieto, líder de su agrupación, quien le explicó sus razones sobre el tema. El senador calificó esos argumentos de serios y reconoció que su interlocutor tiene mayor experiencia en política.

El legislador defendió su derecho a mantener una posición propia y sostuvo que los acuerdos no necesariamente implican que todos compartan las mismas ideas. Además, justificó las discrepancias al señalar que, por tratarse de un partido de centro, pueden surgir situaciones complejas entre sus integrantes.