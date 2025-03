El proceso de devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) sigue avanzando, y en marzo de 2025 se espera un nuevo pago bajo el esquema del Reintegro 3. Sin embargo, no todos los exaportantes podrán acceder a esta retribución, ya que la Comisión Ad Hoc ha definido criterios específicos para la selección de beneficiarios.

De acuerdo con lo establecido por la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú), este nuevo tramo de pago incluirá a más de 186.000 personas. No obstante, el número total de beneficiarios se redujo respecto a la proyección inicial de 400.000 debido al proceso de verificaciones realizadas por el Banco de la Nación.

Lista de excluidos: ¿Por qué algunos fonavistas no podrán cobrar en marzo de 2025?

José Cortez, vocero de explicó que los herederos de fonavistas fallecidos han sido temporalmente excluidos del Reintegro 3. Esta decisión se debe a la sobrecarga operativa del Banco de la Nación, que solo puede procesar un máximo de 1.200 solicitudes mensuales. Actualmente, hay 16.000 solicitudes en evaluación, lo que ha llevado a priorizar la atención de los exaportantes vivos que cumplen con los requisitos.

Otro grupo que no podrá cobrar en esta etapa son aquellos fonavistas que ya recibieron pagos en los Reintegros 1 y 2. La exclusión responde a la necesidad de priorizar a quienes no han accedido previamente a la devolución de sus aportes. Asimismo, más de 60.000 familiares de fonavistas fallecidos aún no han presentado la documentación requerida para reclamar el derecho a la devolución.

Fonavi Reintegro 3: ¿Quiénes son los beneficiarios y cuál es el criterio de selección?

Según los acuerdos tomados en la Comisión Ad Hoc, los beneficiarios del Reintegro 3 serán los exaportantes de 70 años en adelante que formaron parte de las listas de pago del Grupo 1 al 19 y que no fueron considerados en los Reintegros previos. Además, se incluirán herederos de fonavistas fallecidos que, de haber estado con vida, habrían cumplido 90 años o más al 31 de marzo de 2025.

El monto a recibir por cada beneficiario se determinará en función de los períodos de aporte registrados en el sistema y la acreditación correspondiente. Hasta el momento, la Comisión Ad Hoc no ha definido un monto máximo de devolución.

Cómo consultar si eres beneficiario de alguna lista o Reintegro en el Banco de la Nación

Los exaportantes podrán verificar si forman parte del Reintegro 3 a través del portal oficial del Fonavi. Para ello, y como sucedió en otros procesos, deberán ingresar a la plataforma de consulta de la Secretaría Técnica del Fonavi y seguir estos pasos:

Acceder a la sección “Pendientes de cobro grupos de pago y reintegro”. Seleccionar el tipo de documento de identidad (DNI u otro permitido). Ingresar el número de documento y completar el código de verificación. Hacer clic en “Consultar”.

Si el sistema confirma que el exaportante es beneficiario, podrá acudir al Banco de la Nación con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para realizar el cobro correspondiente. Este proceso permite a los fonavistas obtener información actualizada sobre su estado en la devolución de aportes.