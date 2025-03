Reintegro 3 del Fonavi: se priorizará a este grupo de exaportantes con miras a la posible devolución vía Banco de la Nación en marzo de 2025

La devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa este 2025 con una nueva fase programada para marzo de 2025. Este proceso forma parte de los acuerdos tomados por la Comisión Ad Hoc del Fonavi, con el objetivo de avanzar en la restitución de los fondos a los exaportantes.

A pesar de algunos retrasos administrativos, se han definido los criterios para la distribución de los pagos. La ejecución de esta etapa seguirá un esquema de priorización y será supervisada por el Banco de la Nación. Los detalles sobre los beneficiarios y excluidos se explican a continuación.

¿Quiénes serán los beneficiarios del Reintegro 3 del Fonavi en marzo de 2025?

Los beneficiarios principales de esta nueva fase de devoluciones del Fonavi, según lo pudo conocer La República, serían los exaportantes de 70 años en adelante que participaron en los grupos de pago del 1 al 19, pero que no formaron parte de los Reintegros 1 y 2. Además, se incluirá a herederos de fonavistas fallecidos que, al 31 de marzo de 2025, habrían cumplido 90 años o más. Se estima que aproximadamente 30.000 herederos calificarán para este beneficio.

El proceso de devolución se realizará a través del Banco de la Nación, y los montos serán calculados en función de los periodos y aportaciones registradas en el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (Cerad). Hasta el momento, no se ha determinado el monto máximo a recibir, pero se ha garantizado un monto mínimo para cada exaportante, que será de S/40.

Fonavi: consulta los padrones anteriores y verifica si accedes a la devolución en el Banco de la Nación

Para saber si un exaportante es beneficiario de la devolución del Fonavi, es posible consultar el Padrón Nacional del Fonavi de manera virtual o telefónica. A través de la plataforma en línea del Fonavi, los interesados pueden ingresar su DNI y fecha de nacimiento para verificar su inclusión en la lista de beneficiarios. En caso de ser parte del grupo de pago, podrán acudir al Banco de la Nación con su documento de identidad para realizar el cobro.

Además, los exaportantes pueden descargar su Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (Cerad) desde la web oficial del Fonavi. Este documento detalla el total de aportaciones realizadas durante el tiempo en que el fondo estuvo vigente, desde 1979 hasta su disolución en 1998.

Excluidos del Reintegro 3 del Fonavi: ¿quiénes no recibirán el pago?

A pesar de que un gran grupo de exaportantes recibirá la devolución en marzo de 2025, algunos no han sido considerados en esta etapa del Reintegro 3. Entre los principales excluidos están los herederos de fonavistas fallecidos que no cumplen con el criterio de edad mínima de 90 años. Esto se debe a que el Banco de la Nación enfrenta una carga operativa considerable en la verificación de documentos como certificados de defunción, matrimonio y nacimiento.

Según la Comisión Ad Hoc, aproximadamente 60.000 herederos de fonavistas fallecidos no han presentado su solicitud de devolución, lo que podría retrasar su incorporación en futuras fases. Asimismo, exaportantes que no lograron acreditar correctamente sus periodos de cotización o que aún tienen deudas con el Banco de Materiales podrían no acceder a la devolución inmediata.

Se prevé que, para fines de 2025, más de 1.1 millones de exaportantes hayan recibido sus reembolsos, incluyendo los grupos pendientes de evaluación. Para aquellos que aún no han sido considerados, se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales del Fonavi y completar la documentación requerida para futuras etapas de devolución.