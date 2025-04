Universitario de Deportes perdió en su debut por Copa Libertadores contra River Plate en un partido que no estuvo exento de polémicas. Muchos hinchas que asistieron al Estadio Monumental quedaron inconformes con la actuación del árbitro Gustavo Tejera por su decisión en algunas jugadas puntuales, como el agarrón y codazo que sufrió José Rivera en área rival y no fue sancionado como penal.

Al final del encuentro, el administrador del club crema, Jean Ferrari, fue captado encarando a los miembros de la terna arbitral, quienes se dirigían a los vestuarios. El video se difundió rápidamente a través de las redes sociales.

Jean Ferrari encaró al árbitro de Universitario vs River

En la grabación se observa cómo Ferrari (vestido con un polo naranja) se acerca a los árbitros y logra intercambiar un par de palabras con ellos. Debido a que desde las tribunas los hinchas se mostraron enfurecidos con los réferis, estos tuvieron que ser resguardados por los efectivos policiales, quienes hicieron uso de sus escudos para protegerlos.

Fabián Bustos criticó el arbitraje: "Para un lado eran faltas y para el otro no"

El técnico Fabián Bustos, por su parte, expresó su inconformidad con el arbitraje en conferencia de prensa, aunque aclaró que no pensaba ponerla como excusa para justificar la derrota, "Para un lado eran falta y para el otro no. A Andy Polo le hicieron tres faltas que no se las cobraron y eso te merma seguir yendo, aparte se nos pone en contra. Hubo cosas muy claras que se vieron… Decir una palabra con respecto al arbitraje va a sonar a excusa y no quiero excusas", dijo el DT.

"Cuando pasamos una línea y había una falta para nosotros, no se cobraba. Y entonces no nos dejaba crecer", agregó el estratega en referencia a las divididas en las disputas por el balón.

¿Qué polémicas hubo en el Universitario vs River Plate?

Más allá del codazo al 'Tunche', la mayoría de polémicas en el partido fueron algunas faltas en las que el réferi se mostró más riguroso que otras, aunque ninguna llegó a ser decisiva como para influir en el marcador. Por el contrario, un detalle que pasó desapercibido en el momento, pero que luego generó gran repercusión, fue el anillo que usó Paulo Díaz, el autor del gol. Esta acción está prohibida por el reglamento, pero el árbitro Gustavo Tejera no se habría percatado de ello.