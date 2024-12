La presidenta Dina Boluarte anunció recientemente un aumento en la Remuneración Mínima Vital (RMV), que pasará a ser de S/1.130. Este anuncio se realizó en una ceremonia en el Palacio de Gobierno y marca el primer ajuste en dos años, ya que el último incremento se produjo en mayo de 2022 durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, cuando se estableció un salario mínimo de S/1.025.

Según la plataforma digital Bloomberg Línea, la atención de la población peruana se centrará en este aumento, dado que la RMV no había sido modificada desde su último ajuste. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, había indicado que se presentaría un alza antes de finalizar 2024, aunque no se especificó una fecha exacta.

Si sube el sueldo mínimo, ¿se incrementan todos los sueldos en Perú?

De acuerdo con el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Ley N° 728) y el decreto supremo N° 003-2022, se establece la obligatoriedad del incremento de la RMV en Perú. Sin embargo, no se menciona que los salarios de los trabajadores que perciben más que el salario mínimo deban aumentar automáticamente con el incremento de la RMV.

El artículo 24 de la Constitución Política del Perú también señala que “el trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual”. No obstante, este artículo no aborda el aumento de los salarios de quienes ganan el sueldo mínimo.

Además, se indica que “las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”. Es importante destacar que, a diferencia de otros países de América Latina, el sueldo mínimo en Perú no se ajusta anualmente para proteger el ingreso de los trabajadores frente a la inflación, lo que ha llevado a que este ingreso haya tenido escasos cambios en los últimos años, sin que el gobierno establezca un mecanismo claro para su actualización.

Economista Jorge González Izquierdo sobre la RMV

El economista Jorge González Izquierdo, en una entrevista con RPP, compartió su perspectiva sobre el aumento del sueldo mínimo vital. Semanas atrás, había expresado su recomendación de que el incremento del sueldo mínimo debería ser de alrededor del 10%, sugiriendo llevarlo de S/1.025 a cifras cercanas a S/1.125 o S/1.330.

“Varias semanas atrás, cuando me preguntaban sobre el tema del sueldo mínimo yo decía, desde mi punto de vista yo recomiendo que el aumento del sueldo de mínimo sea alrededor del 10%, incluso decía de S/ 1.025 llevarlos, pues a S/1.125, s/ 1.330 s/ 1.335 por ahí, pero no más Y hemos coincidido para no decir otra cosa, mi postura, mi recomendación. Con lo que finalmente ha resuelto el gobierno”, declaró.

El economista también destacó que el sueldo mínimo tiene un impacto significativo, aunque no existen cifras oficiales precisas. Según estimaciones de instituciones privadas, se calcula que aproximadamente 500.000 a 600.000 trabajadores dependen de este ingreso. Multiplicando esta cifra por cuatro, que es el promedio de miembros de una familia según el INEI, se puede inferir que más de 2 millones de personas están directa o indirectamente afectadas por el sueldo mínimo en el país.

“Mira ve, ya el sueldo mínimo más o menos es relevante, no hay cifras oficiales, la cifra que se manejan por instituciones privadas, varía, pero, yo diría que el sueldo mínimo es relevante para 500 mil 600 mil trabajadores si tú multiplicas eso x4 miembros según el INEI (que conforma una familia promedio en el Perú), estamos hablando de un poco más de 2 millones de personas que indirecta o directamente están sujetas al sueldo mínimo”, agregó.