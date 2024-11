En 2023, el Perú ingresó US$ 4.446 millones de remesas provenientes de los peruanos en el extranjero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Foto: Andina

En 2023, el Perú ingresó US$ 4.446 millones de remesas provenientes de los peruanos en el extranjero, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Foto: Andina

Las remesas representan una fuente importante de ingresos para miles de hogares peruanos desde hace varias décadas. En 2023, los peruanos que residen en el extranjero enviaron en total US$ 4.446 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, obtener el dinero puede ser un proceso complicado debido a los trámites y las comisiones que se deben realizar antes de retirar el dinero.

A raíz de ello, Yape ahora ofrece el servicio de recibir remesas para sus usuarios. La app del BCP no cobra comisiones por el dinero proveniente del exterior y permite a sus clientes escoger en qué moneda (dólares o soles) quieren obtener las remesas. Gracias a las facilidades que brinda la aplicación digital, miles de familias peruanas obtendrán de manera más fácil estos ingresos para sus finanzas personales. A continuación, te contamos más detalles del nuevo servicio de Yape.

¿Cómo recibir dinero con Yape Remesas?

Yape te permite recibir remesas en soles o dólares. En el caso de la divisa estadounidense, el usuario debe tener una cuenta dólares en BCP. Además, el aplicativo móvil indica que la siguiente información se comparta con los familiares y amigos en el extranjero que vayan a enviar las remesas para hacer efectivo la entrega. Estos son los pasos a seguir:

Ingresar a la página web o aplicación de la remesadora. Completar los datos personales. Escoger el método de envío llamado "Billetera móvil". Elegir Yape. Poner el número de celular y el nombre completo del usuario de Yape.

Entonces, los clientes de la app móvil recibirán un correo y un mensaje de texto que confirme la entrega de la remesa, así como podrá ver el envío de la remesa en su historial. Yape precisa que si el cliente todavía no ve la remesa, tendrá que esperar un día hábil. Si todavía no aparece, deberá comunicarse con un asesor.

Yape resalta que el monto máximo en soles que el usuario puede recibir por transacción es de S/ 3.500, por día es de S/ 11.400 y por mes es de S/ 38.000. En cambio, solo puede US$ 999 por transferencia, US$ 3.000 al día y US$ 10.000 de manera mensual.

¿De qué países puedo recibir remesas con Yape?

La aplicación del BCP admite el recibo de remesas de 37 países, ubicados en 4 continentes, donde miles de peruanos residen y trabajan para enviar dinero a sus familias y amigos. Entre ellos, están Estados Unidos, Chile, España, Italia, Brasil, Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y muchos más. Te mostramos la lista completa, que también puedes consultar en la página de Yape:

Yape ofrece recibir remesas de 37 países. Fuente: Yape

Además, el servicio de remesas se explica por la asociación de Yape con diferentes remesadoras para el envío gratis del dinero. Te contamos cuáles son las empresas que tienen una alianza con Yape: