La Cámara de Comercio de Lima (CCL) explicó cómo los trabajadores de Lima Metropolitana y del Callao podrían recuperar las horas no trabajadas a raíz de los días no laborables que decretó el Poder Ejecutivo (N.° 110-2024-PCM) para la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El gobierno estableció que el 14, 15 y 16 de noviembre sean declarados días no laborables para facilitar la realización de la Semana de Líderes de la APEC. Al respecto, los trabajadores deben saber qué opciones tienen sobre la recuperación de las horas no laborables. Te contamos a continuación.

¿Cómo se van a recuperar las horas no laborables?

El gerente legal de la CCL, Álvaro Gálvez Calderón, subrayó que las horas no trabajadas del sector público deberán ser compensadas en los 15 días posteriores. Sin embargo, es posible que la recuperación pueda ser después de dicho plazo, en caso el titular de la entidad pública lo considere adecuado.

Por otro lado, Gálvez Calderón precisó que, en el sector privado, la compensación tiene que ser definida entre el empleador y los empleados. Si no se logra pactar un acuerdo, el empleador podrá determinar unilateralmente cuándo se van a recuperar las horas no laborables por la APEC.

¿Qué sectores seguirán operando durante la realización de la APEC?

Además, el Decreto N.° 110-2024-PCM señaló que algunas actividades van a tener que operar con regularidad el 14, 15 y 16 de noviembre, debido a que ofrecen servicios esenciales para la sociedad. Dicha medida incluye tanto al sector público como privado. Los sectores que presentarán continuidad pese a la APEC son:

Servicios sanitarios y de salubridad.

Limpieza pública y saneamiento.

Sepelios.

Electricidad, agua, desagüe, gas y combustibles.

Telecomunicaciones y comunicaciones, transporte, puertos, aeropuertos.

Seguridad, vigilancia y custodia de valores.

Transporte público, puertos y aeropuertos.

Expendio de alimentos y víveres.

Gálvez Calderón resaltó la importancia de coordinar con anticipación la recuperación de las horas no trabajadas y enfatizó que quienes laboren aquellos días no recibirán un pago adicional ya que las fechas no son feriados.