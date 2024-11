Perú tiene la oportunidad de fortalecer su imagen internacional y beneficiarse de la cooperación y el desarrollo a través de las actividades programadas en el contexto de APEC 2024, por lo que se considera esencial para garantizar el éxito del evento y la seguridad de las delegaciones internacionales que asistirán al foro. Aunque el evento se centra en líderes y empresarios, su impacto directo en el desarrollo del país es significativo.

En este contexto, se llevará a cabo la iniciativa 'APEC Ciudadano Perú 2024', un programa que busca conectar el foro con la sociedad civil. Este esfuerzo incluirá actividades tecnológicas, culturales y educativas en diversas ciudades del país, tales como presentaciones en escuelas y universidades, seminarios con expertos y eventos culturales con artistas de las economías miembros de APEC. Respecto a ello, la presidencia se pronunció a través de un decreto. ¿Qué indica esta resolución?

¿Habrá feriados largos en noviembre debido al APEC 2024?

El Estado ha comunicado que, aunque no se han decretado feriados largos, se han establecido tres días no laborables para el mes de noviembre. Esta medida se implementa con el fin de regular el calendario laboral y facilita la planificación de actividades al APEC 2024.

¿Qué días no laborables ha declarado el Gobierno?

La Presidencia del Consejo de Ministros ha establecido nuevas fechas como feriados y días no laborables mediante un decreto supremo. Este nuevo decreto, emitido bajo el gobierno de Dina Boluarte, determina que los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024 serán considerados no laborables para los trabajadores del sector público y privado en Lima y Callao.

El Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, promulgado por la Presidencia del Consejo de Ministros, establece días no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Según esta norma, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024 serán considerados no laborables para los trabajadores de los sectores público y privado. Sin embargo, se aclara que, para fines tributarios, los días 14 y 15 de noviembre se mantendrán como hábiles.

“Declarar días no laborables, a nivel de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, para los trabajadores de los Sectores Público y Privado, los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre de 2024. Para fines tributarios, son considerados hábiles los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2024", de acuerdo con lo señalado en el reglamento.

Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

El decreto también establece que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre de 2024 en Lima. Durante esta semana, se espera la llegada de un gran número de visitantes de las economías miembros del foro. En particular, se realizará el evento principal del APEC los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024.

“La Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebrará del 10 al 16 de noviembre de 2024, en la ciudad de Lima, ocasión en la que arribará al Perú un gran número de visitantes de las economías miembro; Que, durante los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 se realizará el evento principal del citado Foro”, así lo dicta la norma.

Foro APEC: ¿Quiénes participarán?

Esta medida se aplica a Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, debido a la participación de líderes de las economías de APEC en el evento. La norma subraya la necesidad de implementar diversas medidas para garantizar la atención y seguridad de los visitantes. Así, los días no laborables estarán sujetos a horas de trabajo compensables.

“(...) En el que participarán los Líderes de las Economías de APEC, siendo necesario adoptar medidas de diversa naturaleza para la atención y seguridad de los visitantes; por lo que, resulta conveniente declarar tales días como no laborables sujetos a horas de trabajo compensables, en Lima Metropolitana (Lima y sus distritos) y en la Provincia Constitucional del Callao”, según lo establecido en la normativa.

¿Habrá más días no laborables en el mes de noviembre?

Hasta el momento, no se han anunciado días no laborables adicionales para noviembre. Sin embargo, es posible que la entidad emita un nuevo decreto que modifique esta situación. Por ahora, no hay novedades al respecto.

¿Qué es el APEC?

APEC, o Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation, por sus siglas en inglés), es un foro económico internacional fundado en 1989. Su principal objetivo es promover el crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la región Asia-Pacífico, a través de la cooperación económica, la liberalización del comercio y la facilitación de inversiones.

¿Qué feriados y días no laborables hay en noviembre y diciembre del 2024?

En los meses de noviembre y diciembre de 2024, en Perú, los feriados y días no laborables son los siguientes:

Noviembre 2024:

Viernes 1 de noviembre – Día de Todos los Santos (Feriado nacional)

– (Feriado nacional) Este es un día de descanso obligatorio en todo el país, lo que brinda la oportunidad de un fin de semana largo si lo combinas con el sábado y domingo.

Diciembre 2024:

Lunes 9 de diciembre – Día de la Batalla de Ayacucho (Feriado nacional)

– (Feriado nacional) Este feriado conmemora la batalla que selló la independencia del Perú y de América del Sur del dominio español.

Miércoles 25 de diciembre – Navidad (Feriado nacional)

– (Feriado nacional) Este feriado se celebra en todo el país y es uno de los más importantes del calendario cristiano.

Días No Laborables 2024:

En cuanto a los días no laborables decretados por el gobierno para los trabajadores del sector público, aún no se han anunciado oficialmente las fechas exactas para los meses de noviembre y diciembre de 2024.