Cine peruano: La película Kinra competirá en festival de España

La película quechua Kinra tendrá proyecciones en España como parte de la Muestra de Cine de Lanzarote. La ópera prima de Marco Panatonic ha sido seleccionada para competir en la sección oficial. “Este proceso, que abarca la revisión de más de 500 largometrajes, busca obras que no solo reflexionen sobre nuestro tiempo, sino que también desafíen la relevancia del cine como arte”, señala la organización.

Kinra fue filmada en Cusco y sigue la historia de Atoqcha, un joven que deja el campo para trabajar en la ciudad cusqueña. Al igual que su hermana, se han despedido de su madre para intentar tener un futuro diferente al del campo. La cinta ganó el Festival de Mar del Plata y, aunque se estrenó con pocas salas en Perú, algunas de sus proyecciones han tenido lleno total. “Nos han confirmado el estreno en Puno”, dice la producción.

“He pedido que nos den una sala por ciudad, pero no es tan posible. Los que tienen más poder de decisión traen nuestra cruz; es decir, ahora nos pueden dar una sala por piedad, pero al otro mes no. No podemos competir con las películas extranjeras, así que tanto los distribuidores como nosotros la tenemos difícil. Y aunque la están pidiendo de otros lugares, nos enfrentamos a algo demasiado desequilibrado e injusto”, declaró Panatonic sobre la realidad del cine peruano en entrevista con La República.

El cineasta viajará este fin de semana a España para participar en la muestra. Con Kinra ya fue premiado en el Festival de Cine de Lima.