El grupo peruano de cumbia amazónica, Los Mirlos, estarán presentes en el festival de música ‘Coachella’ en Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo. Lo más increíble es que compartirán escenario con artistas de la talla de Lady Gaga, Missy Elliott, The Prodigy, entre otros.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del evento, lo que causó gran sorpresa entre los seguidores peruanos al ver el nombre de la mítica banda nacional, originaria de Moyobamba, que cuenta con más de 50 años de historia y es considerada los reyes de la cumbia amazónica.

¿Cuándo tocarán Los Mirlos en el festival de ‘Coachella’?

Los Mirlos se encuentran en el primer bombo de artistas que se presentarán en Coachella. El grupo tocará el 11 y 18 de abril de 2025 en el Empire Polo Club en Indio, California, Estados Unidos. Esta será una oportunidad única para que el grupo peruano muestre lo mejor de su repertorio, como 'La danza de los mirlos', 'Cumbia de los pajaritos' y 'Eres mentirosa', a un público global.

Al publicarse la lista de bandas, la cuenta oficial de Instagram de Los Mirlos reaccionó ante el anuncio: “¡Cumbia Amazónica Psicodélica presente!”, escribieron. Además, los días siguientes del festival, que serán el 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de abril, tocarán los grupos de los bombos 2 y 3 en donde figuran grandes artistas como Green Day, el rapero Post Malone, la legendaria banda de metal The Misfits y la cantante brasileña Anitta.

Listado de grupos y fechas de 'Coachella' 2025 con los Mirlos en la programación. Foto: Instagram.

¿Cómo reaccionaron los fans de Los Mirlos ante su participación en Coachella?

Muchos fans de Los Mirlos felicitaron a los integrantes de la banda peruana en redes sociales y aseguraron que no debería tratarse de una sorpresa por la calidad musical que tienen. “Banda infravalorada. La cumbia amazónica en general. Es lo más original que se ha creado en Perú. No me sorprende que lleguen a esos lares, puesto que he conocido y visto a muchos gringos encantados con esa cumbia psicodélica”, compartió un usuario en X.

“No me sorprendió. Los Mirlos ya le han dado la vuelta a medio mundo con su música, pero faltaba que un festival se los presente a la Generación Z”, dijo otro cibernauta. “Los gringos siempre se ha gustado la cumbia amazónica y la chicha”, comentaron. Incluso hasta la Inteligencia Artificial (IA) considera a Los Mirlos como el grupo de cumbia más reconocida a nivel internacional, por encima de Grupo 5 y Corazón Serrano.