Autor de ‘El cervecero’ arremete contra Pamela Franco y Christian Cueva: “Lo mínimo que podrían hacer es llamarme”

Después de que el famoso creador de ‘El cervecero’, José María Izazaga, mostrara su descontento con Pamela Franco y Christian Cueva por utilizar su canción, confesó que solamente el mánager de la cumbiambera se ha contactado con él y eso le parece una total falta de respeto porque los involucrados son otros.



Autor de ‘El Cervecero’ sigue molesto



La polémica en torno a la emblemática canción ‘El cervecero’ continúa intensificándose, ya que el autor José María Izazaga manifestó su molestia hacia Pamela Franco y Christian Cueva, a quienes reprochó por no haberse contactado directamente con él. En entrevista con el programa de Magaly Medina, el músico señaló que solo el representante de la cumbiambera se ha contactado con él.

“La única persona que se ha comunicado conmigo es su mánager, Martín Pinto. Me pidió encontrarnos y conversar, pero yo me pregunto: ¿qué voy a hablar con él? Los intérpretes de la canción son Pamela Franco y Christian Cueva, no el mánager. Siento que están mandándolo a él para arreglar conmigo, como si quisieran evitar dar la cara”, señaló.



Según lo que detalló el autor de ‘El cervecero’, esperaba que Pamela Franco y Christian Cueva lo contactaran directamente tras la polémica generada, pero eso jamás ocurrió. Incluso, José María Izazaga explicó que ninguno de ellos ha intentado solucionar el conflicto.

“Ellos están cantando mi canción y yo estoy molesto porque no me han pagado los derechos de autor. Lo mínimo que podrían hacer es llamarme personalmente o reunirse conmigo. Es un asunto de respeto, y parece que no lo tienen claro”, añadió.

Misil contra Pamela Franco y Christian Cueva



Por otro lado, José María Izazaga confesó que esta situación no debería ser tomada a la ligera, ya que Christian Cueva y Pamela Franco usan su canción cuando lo desean, por lo que ahora deben asumir la responsabilidad.

“Pamela y Christian deberían entender que los derechos de autor no son un capricho. Son la base de nuestro trabajo como compositores. Si van a usar mi canción, lo mínimo que espero es que me contacten directamente y no manden intermediarios”, finalizó en declaraciones para el programa de la ‘Urraca’.