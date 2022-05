Dos chicas en cinta

Cuando el cineasta Gianfranco Quattrini le contó a Ximena Palomino la sinopsis de su película “Encintados”, la actriz tuvo temor. No se sentía preparada para dar vida a ‘Martina’, una chica lesbiana que sueña con ser mamá a toda costa. Tampoco quería chocar con la comunidad LGBTIQ+. Pero la historia le impactó tanto que leyó el guion sin parar y se animó a hacer el casting para protagonizar, junto a Magdyel Ugaz, la comedia que se estrena este 26 de mayo.

Para este reto actoral, la actriz de 29 años se nutrió de otras películas sobre parejas homosexuales e investigó sobre la maternidad e inseminación artificial. Pero lo que más le sirvió, para supuestamente no alimentar estereotipos, fueron las conversaciones que entabló con mujeres de la comunidad gay que eran parte del equipo de producción. “No hay nada como tener ese cara a cara con la realidad y que te puedan aconsejar desde un punto de vista más cercano”.

“Encintados”. Foto: difusión.

Las grabaciones del filme fueron muy divertidas. Ximena estaba muy emocionada. Pero esa felicidad se opacó cuando dieron a conocer el trailer. No se imaginó que iba a haber tanto rechazo por parte de la comunidad LGBTIQ+. Para el equipo, la primera sinopsis que se difundió no le hizo justicia a “Encintados”, una coproducción peruano-argentina. Luego replantearon las partes que querían mostrar y el resultado les satisfizo más. Ximena cree que cuando la gente vea la película, mejorarán las percepciones.

La que no se hizo problemas con los cuestionamientos hacia la película fue Magdyel Ugaz, quien da vida a ‘Sofía’, pareja de ‘Martina’ que también quiere ser mamá, pero usando la ciencia. Para la actriz de 37 años, lo que importa realmente es que se hable del tema porque “son tiempos de cambios, tiempos de cuestionarnos cosas”.

“Me mostraron el guion, me movió, me incomodó, me hizo sentir que me podría retar, que iba a salir de mi comodidad. Lo que más me gusta de la película es que muestra que no hay una sola forma de amar. Pensábamos que el amor era heterosexual y que la familia solo está conformada por padre, madre e hijos. Pero es la que yo decido formar con una chica, un chico o una mascota”, dice emocionada.

Licencias de la comedia

Ximena Palomino, quien alcanzó fama en la telenovela “En la piel de Alicia”, asegura que al ser una comedia, el proyecto de BF Distribution invita a que el tema de la familia gay se tome de una manera más ligera y que se converse con mayor libertad. “Nuestra película no es militante de nada, simplemente del amor”.

Si “Encintados” hubiese sido un drama, Magdyel Ugaz tal vez lo hubiese rechazado, debido a que le hubiese sido difícil mostrar el proceso tan doloroso que viven muchas familias. “La comedia es muy sanadora. Es una forma de hablar de temas que la gente evade, que no quiere mirar. Pero si lo muestras de una forma amable y sin burlas, pueden pasar cosas positivas. Esta película no es romántica ni explosiva de risas. Solo es una comedia que tiene mucho corazón”, aclara.

Figura repetida

Ximena y Magdyel, quienes aún no se ven como mamás, dicen que lo más bonito fue grabar en Cusco. Ugaz sintió que fuerzas extrañas los acompañaron durante el rodaje; mientras que ara Palomino fue una experiencia espiritual. El mostrar la ciudad de los incas en el filme, generó que los acusaran de solo seguir la moda. “No es cliché. La gente ama ir a Cusco. Nosotros solo estamos mostrando escenas divertidas, pero que son reales”, concluyó.