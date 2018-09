“Las crisis nos enfrentan con todos nuestros demonios”

La tarde del jueves que se realizó esta entrevista –con el fondo del mar de La Punta que se aprecia desde su departamento-, Carmen McEvoy estaba particularmente entusiasmada: acababa de presidir la instalación del Consejo Consultivo del Bicentenario convocado por el Ministerio de Cultura. Para ello, la historiadora y profunda estudiosa del Perú republicano había tenido que dejar, por unos días, su labor como embajadora del Perú en Irlanda. La experiencia, sin embargo, había valido la pena.

El consejo consultivo del Bicentenario, que presides, ha tenido su primera sesión… ¿Qué ha sido lo más destacable?

Como dije en mi presentación, el entusiasmo del servidor público comprometido. Y eso emociona. Con lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pareciera que el Estado está secuestrado, pero hay espacios del estado peruano que están institucionalizados y hay servidores públicos honestos que quieren cumplir con su trabajo. Y lo más bonito de todo es que están entusiasmados de celebrar los 200 años del país.

Sin embargo, el Bicentenario no está para nada en el imaginario del peruano promedio. ¿Cómo se explica eso?

Hay algo que también mencioné, y es lo que sería el arco temporal. Hay toda una disputa de cuándo fue la independencia. No nos ponemos de acuerdo de Tinta a Ayacucho. Es un arco temporal larguísimo, porque, para algunos, los antecedentes están en la gran rebelión de Túpac Amaru.

Pero la convención es que la independencia se dio el 28 de julio de 1821...

Y lo vamos a celebrar, porque, si no, romperíamos con los tiempos. Pero, ¿qué pasa? Que la independencia es un proceso y 1821 es un recodo en el camino. Acuérdate de la teoría que nos enseñaron sobre la “independencia concedida”, que es como un sambenito que nos cuelgan y de lo que nos sentimos hasta avergonzados. Eso hace que te olvides -y por eso el arco temporal es importante- de todas las rebeliones anteriores que son reprimidas brutalmente por el poder central que está en el Perú: el poder del ejército del rey.

O sea, la independencia no vino de afuera…

Claro, tienen que venir, pero lo interesante del proceso es que, el 22, los peruanos se deshacen de San Martín y Monteagudo y se inicia lo que se llama “la etapa peruana”, del 22 al 23, y se instala el primer congreso constituyente. Y están estos 79 diputados y los provisorios, que vienen de las provincias que están en manos de los españoles, y se juntan en el Convictorio (de San Carlos). ¡Llegaban para escribir una Constitución!

¿Cuál es ese momento o hito, aquel en que nosotros somos los protagonistas?

Para mí, ahí es la independencia. Nosotros somos los protagonistas. No queremos la monarquía constitucional que San Martín está forzando. Decimos que no, nos deshacemos de ellos y nos quedamos un año solos y, en ese año, hacemos la Constitución. ¿Pero qué pasa? Los españoles están aún acá. Entonces, tienes que llamar a Bolívar y viene la militarización del Perú, que hace que caiga como una especie de nube negra sobre el año del experimento, porque todo es la guerra...

Pero era necesaria, ¿verdad?

Claro. Y te olvidas de estos intelectuales, de estos ilustrados. Por ejemplo, Toribio Rodríguez de Mendoza, de la selva, Faustino Sánchez Carrión de Huamachuco. ¡Provincianos!

Tú tienes un especial afecto por Sánchez Carrión, ¿verdad?

Me gusta mucho, porque Sánchez Carrión crea tres identidades, que sería interesante explorar, mirando al siglo XXI. Él es de Huamachuco y nunca lo olvida. Cuando se convierte en el reclutador, en el secretario de Bolívar, lo lleva para que duerma en Huamachuco y convierte a Huamachuco en la benemérita provincia. O sea, es como yo con La Punta. Adoro este lugar y mi identidad es de punteña.

¿Y las otras identidades?

Se viene a Lima y concibe la nación. Escribe la Constitución. Pero más aún: se va a Panamá y es uno de los que promociona el Congreso de Panamá con la visión americana. Entonces ves la provincia, la nación y el continente. Por eso lo admiro: tú no ves muchos, en ese momento, que puedan jugar con sus tres identidades y puedan intercambiarlas.

Hay una frase de Sánchez Carrión: “Nosotros seríamos excelentes vasallos, pero nunca ciudadanos”. ¿De verdad somos tan serviles?

Él ve que hay una cultura virreinal que yo creo que aún no nos deja. La cortesanía, la hipocresía… Él decía que había una mentalidad de cortesano por la que siempre estás con una máscara. Para poder lograr las cosas, no puedes ser tú. No eres un hombre libre.

Y tú has dicho que es difícil pensar en el Bicentenario cuando no somos libres, porque somos presos de una red de hampones.

Exacto. Lo que dije es que la República está secuestrada. Entonces, ¿cómo puedes celebrar la posesión de esta casa si todos estos cuartos están tomados, digamos, por los hermanitos y toda esta corte de los milagros? Por otro lado, las crisis nos permiten conocernos. El Perú tiene esa capacidad hasta metafórica…

¿De vivir de crisis en crisis?

Sí, pero también es un país donde la gente se olvida. Esta es un poco la tierra del olvido. Hasta yo lo entiendo. Es terapéutico olvidar las bombas de Sendero, pero, como tenemos eso, la vida te plantea como símbolos para que tú mires. Y me acuerdo del Poder Judicial tratando de sacar el Archivo de la Nación y tú dices: “¡Este Poder Judicial corrupto quiere intervenir la memoria del Perú!” Es una lección que estás viendo. Entonces, las crisis nos enfrentan con todos nuestros demonios. Yo creo que son lecciones aceleradas de cómo está constituido el Estado.

En una columna comparaste las banderas blanquinegras de la marcha anticorrupción con las novias que, en la ocupación chilena, se casaban de negro. ¿Estamos condenados al duelo?

Sí. Nuestra incapacidad de institucionalizarnos nos ha llevado a vivir momentos muy difíciles. La guerra del Pacífico nos agarra desarmados militarmente, quebrados económicamente… Nos habíamos debilitado. Es como que no tienes los anticuerpos y llega la invasión que te quita todo. Pero te quitó algo que es lo más doloroso: tu sentido de ser, tu esencia de peruano. Caminas por Palacio de Gobierno y ves una bandera chilena flameando todos los días. Los chilenos están haciendo de policías, están caminando por tus calles, están entrando a las tiendas, están arranchándole a la gente… O sea, ¡estás ocupado casi por tres años!

¿Lo ocurrido con los audios de la vergüenza es parecido? Me refiero a que no tenemos los anticuerpos tras lo que pasó en el fujimorato y nos cae esto…

Yo creo que el tema de ver la vacuna pasa por la construcción de la institucionalidad. Esa es la vacuna. Si tú construyes instituciones sólidas que se controlan unas a otras, lo que se llama check and balance en el poder, no te digo que no ocurriría, pero estaríamos menos expuestos. Porque estas son como oleadas de enfermedad. Y eso ocurre porque acá la lucha es por el poder, no por el proyecto. No es: tú y yo vamos a tener una discusión de proyectos. No, acá es la lucha personal porque tú quieres el poder absoluto para ti y no sabes qué hacer con él.

¿Y para eso hay que aniquilar al adversario?

Para eso hay que aniquilarlo, no escucharlo, denigrarlo, humillarlo. Entonces hay una cultura de la guerra, y es un poco mi teoría: que el siglo XIX nos ha marcado con esta idea de que, para yo existir, el otro tiene que morir.

Bolívar dijo que la codicia y el servilismo eran nuestra marca de fábrica. ¿Aún lo es?

Yo creo que sí. Esa codicia que se ve en los audios... Allí lo que también ves es un gran tema al que no le hemos dado importancia: para vivir en sociedad, para vivir en república, en civilidad, hay que domesticar las pasiones. Porque, digamos, si yo quiero una caja de botella de whisky de etiqueta azul, ¡no es posible! Mi psique, mi moral tienen que decir: “eso está prohibido”. No hay austeridad. Y lo que creo es que, en el buen sentido de la palabra, acá no se dio una rebelión burguesa.

Tenemos cinco gobiernos democráticamente elegidos y se dice que siempre elegimos mal. ¿Cuál de estos cinco gobiernos es el que más debería avergonzarnos?

Yo creo que sabíamos, intuíamos, que Toledo era inconsistente, mentiroso, fantasioso. Y a pesar de haberlo intuido y constatado, votamos por él. Hay una tendencia a dejarse embaucar. A veces es preferible un voto en blanco. En ese sentido, gran parte de nuestro problema es lo malos que somos eligiendo.

¿El episodio de PPK tiene algún paralelo en nuestra historia, tanto su elección como su salida tan penosa?

Yo creo que sí ha habido salidas penosas. En una entrevista me preguntaron cómo trata el Perú a sus presidentes. Digamos que el que cae es totalmente liquidado. Ocurrió con Leguía. Después de su segundo gobierno, muere prácticamente en prisión. Manuel Pardo muere asesinado. Cáceres, el gran héroe de la resistencia, es removido del poder por Piérola. Existe como una especie de sino, porque gobernar el Perú es difícil.

En ese contexto, ¿cómo ves al presidente Vizcarra?

Yo veo que él está demostrando una capacidad de respuesta política. Es un buen lector. Toma el pulso a la gente, a la opinión pública. Lo que hizo inicialmente fue observar y se dio cuenta de la fragilidad de su situación y ha entendido que puede afianzar su poca fuerza política si se asocia a la ciudadanía...

Además, es el primer presidente que explícitamente apela al apoyo del pueblo.

A lo que él llama la ciudadanía. Una ciudadanía que participa, una ciudadanía que ya está harta de la corrupción. El escándalo que tenemos frente a nosotros demanda soluciones urgentes. Esto no se puede dilatar.

Tú has dicho también que los peruanos vivimos entre una guerra de alta intensidad y una de baja intensidad, que es la que estaríamos viviendo. ¿Quiénes son los contendientes?

Yo creo que declaré “de baja intensidad” cuando estaba subiendo [risas]. O sea que hemos llegado al pico de la intensidad. La guerra es entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es una guerra vieja, porque siempre han estado en conflicto. Nuestro régimen no es totalmente presidencialista. Es una especie de híbrido en el que el presidente tiene una serie de llaves que no lo dejan actuar. el Legislativo siempre ha estado en pugna con el poder, y lo que tú tienes que dejar es que el poder actúe en su forma positiva. O sea, al poder tú no lo puedes constreñir: hay que desplegarlo para el bien.

¿Keiko Fujimori, encarna de algún modo eso de que al enemigo hay que liquidarlo?

Es el poder absoluto. Es esta idea prepolítica de que tú puedes ejercer el poder sin tener una conversación con el otro. Es una mentalidad autocrática. Ahí tú te das cuenta de cómo acumular poder no significa ejercer el poder. O sea, ella lo acumula, pero al final como que se le escapa de las manos, porque es un poder sin dirección. No hay un proyecto atrás, una mirada, una visión. Lo que yo veo básicamente es una incapacidad política. Hasta diría un infantilismo de pretender que el otro no va a reaccionar ante tu poder. Hay una reacción siempre, y ellos la están viendo ahora.